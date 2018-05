Heidelberg. (hob) Es klingt wie eine abscheuliche Tat: Hat wirklich ein Mann versucht, am Donnerstagabend in Heidelberg einen wehrlosen Obdachlosen anzuzünden? Das behauptet zumindest ein Zeuge, der solch einen Vorfall kurz vor 19 Uhr am Ost-Eingang des Hauptbahnhofes beobachtet haben will. Der Passant hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war der mutmaßliche Täter aber bereits geflüchtet.

Das Polizeirevier Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatwaffe war demnach ein Feuerzeug. Damit habe der Mann mehrmals versucht, die Jacke des am Boden liegenden Wohnsitzlosen anzuzünden. Das Opfer trug das Kleidungsstück am Leib, bemerkte aber selbst nichts von der Tat. Als die Beamten den Fall aufnahmen und mit dem 35-Jährigen reden wollten, bemerkten sie, dass er hochgradig betrunken war. Offenbar wollte er auch gar nichts mit der Polizei zu tun haben und versuchte, die Ordnungshüter wieder wegzuschicken.

Die Polizisten ließen sich davon aber nicht beirren und untersuchten die Jacke des Geschädigten. Daran befanden sich keine Spuren der Tat wie Brandflecken oder sonstige Verfärbungen. Auch der Obdachlose war unverletzt. Nur der unabhängige Passant, der die Polizei gerufen hatte, gab sich vor Ort als Zeuge zu erkennen. Als der Angreifer die heraneilenden Beamten bemerkt habe, sei er sofort zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Täterbeschreibung konnte der Passant nicht abgeben.

Zeugen, die den Vorfall bestätigen oder sogar Hinweise auf den Angreifer geben können, werden nun gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221 / 991700 in Verbindung zu setzen. Sollte sich der Tathergang als wahr herausstellen, wäre es ein in Heidelberg und der Region glücklicherweise sehr seltenes Ereignis. "Bei uns gibt es Gott sei dank nur sehr selten Attacken auf Obdachlose", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der RNZ.