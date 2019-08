Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wer sich mit der Architektin Franziska Harms längere Zeit unterhält, möchte am liebsten sofort mit ihrer Hilfe ein neues Haus bauen oder einen Altbau umgestalten. Für sie ist ein Haus nicht einfach ein Haus - es ist ein Raum, der seinen Bewohnern und ihren Bedürfnissen wie eine angenehme zweite Haut angepasst wird. Nun hat die 39 Jahre alte Mutter von drei Kindern nach zehnjähriger Berufserfahrung in ihrer Elternzeit ein eigenes Konzept für das "Wohnen auf kleinem Raum" entwickelt und damit beim Wettbewerb "Ideenstark" der Medien- und Film-Gesellschaft Baden-Württemberg gewonnen.

Unter 136 Bewerbern wurden mit Franziska Harms zehn Teilnehmer ausgezeichnet. Mit ihren Ideen möchte sie ein eigenes Unternehmen gründen: "Minimalistische Raumkonzepte sind meine Leidenschaft", erzählt sie. Und: "Schon als Kind habe ich Schnitte durch Häuser gezeichnet und in jeden kleinen Winkel einen Wohnraum hineingedacht." Das Studium der Architektur absolvierte sie an der Bauhaus-Universität Weimar. Der Fokus auf das Entwerfen, das interdisziplinäre Arbeiten und das Wertschätzen des Ortes, an dem ein Gebäude entsteht, prägten sie. Ein Auslandsjahr in Oslo ergänzte das Studium. "Der Sinn für die Gemeinschaft und die Natur durchzieht das Leben der Menschen in Norwegen, auch die Architektur."

Zu ihrem neuen Konzept sagt Harms: "Wohnen auf kleinem Raum kann Spaß machen." Oft gelten eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus als unattraktiv. Harms sieht das anders: "Mit architektonischen Kunstgriffen und einer intelligenten Nutzung kann ein kleiner Wohnraum attraktiv werden." Mit ihren minimalistisch-genügsamen Raumkonzepten will sie auch flächenmäßig kleinen Räumlichkeiten zu Großzügigkeit und Wohlgefühl verhelfen.

Gemeinsam mit Kunden möchte sie individuelle Bau- und Wohn-Konzepte erarbeiten: Welche Bedürfnisse haben die Menschen? Braucht es ein Arbeits-, Gäste- oder Musikzimmer? Wird in der Küche häufig oder nur selten gekocht? Welche Besitztümer sollen in den neuen Räumen ihren Platz finden? Harms sagt: "Für mich ist der Gedanke der Genügsamkeit wichtig: Was brauche ich wirklich zu einem guten Leben?" Wer seinen Besitz überprüft und dann ausmistet, gewinnt eine neue Freiheit in den eigenen vier Wänden.

Das Ganze ist ein Prozess, der nur funktioniert, wenn die Nutzer sich von sich aus mit den Themen Nachhaltigkeit und Konsum beschäftigen. Der normale Alltag mit seinen Abläufen soll ebenfalls in die Raumkonzepte einbezogen werden. Ein Beispiel: Wie kann man Räume für eine Familie mit mehreren Kindern so gestalten, dass der allmorgendliche Stress mit Anziehen, Frühstück und dem Verlassen des Hauses reduziert wird. "Das ist eine Frage der richtigen Planung." Auch das kann Aufgabe von intelligenter Architektur sein.

Harms wünscht sich die Verwendung von Materialien, die wiederverwendet werden können. Sie sollen also später nicht zum kostenintensiven Sonderabfall werden. Die Architektin möchte Technik so sparsam wie möglich einsetzen: "Wer auf kleiner Fläche wohnt, verbraucht automatisch weniger Energie." Die Kombination aus "suffizient", also ausreichend, und "minimalistisch" gibt ihrem neuen Unternehmen den Namen "sumi*".

Ihre Ideen könnten interessant sein für junge Familien, die zum Beispiel auf Restflächen ein neues Zuhause bauen möchten. Sie könnten aber eventuell auch ein Impuls für Senioren sein, die nach dem Auszug der Kinder über neue Konzepte zur Nutzung ihrer Räume nachdenken wollen. "Mit einem behutsamen Umbau kann man die Räume wieder sinnvoll gestalten", weiß Harms.

Im Moment befindet sich das Projekt in der Startphase. Mit der Auszeichnung erhält Harms die Chance für eine einjährige Fortbildung. Die Preisverleihung in Stuttgart ist im Oktober. Sie sagt: "Das ist für mich ein toller Motivationsschub."

Info: Mehr Informationen sind per E-Mail an sumi@posteo.de erhältlich.