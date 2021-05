Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Mit 64 Schuss aus einer Feuerwerksbatterie hat ein 67-Jähriger seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Ziegelhausen beschossen. Die 44-Jährige erlitt bei dem Angriff im August 2020 Verbrennungen und Prellungen, die Möbel fingen Feuer und die Wohnung musste für 53.000 Euro saniert werden. Seit Dienstag muss sich der chronisch kranke Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Am ersten von sechs Prozesstagen räumte er die Tat im Wesentlichen ein, erklärte aber, er habe die Batterie nur in Richtung der Frau gehalten, nicht auf sie gezielt.

"Ich hatte Todesangst", erinnerte sich die Frau im Zeugenstand. Die Stimmung zwischen den Eheleuten war schon länger schlecht, auch an diesem Tag gab es Streit. Es eskalierte, als die Frau mit einer der Töchter spontan zum Arzt fahren wollte. Das Mädchen hatte starke Bauchschmerzen. Erst habe ihr Mann ihr den Autoschlüssel nicht geben wollen, erklärte die Frau, dann sei er in sein Schlafzimmer gegangen, habe seinen Rollstuhl vor der Wohnungstür platziert, sich hineingesetzt und etwas Großes im Schoß gehabt. "Er zündete etwas an, ich wusste nicht, was es war, bis die Raketen in meine Richtung flogen."

Der Angeklagte leidet seit 2017 an einer Immunerkrankung, die zu einer Muskelschwäche führt. Nach Ausbruch der Krankheit musste er seine selbstständige Arbeit einstellen. Vorher hatte er regelmäßig Renovierungen durchgeführt. Nach einem zweijährigen Krankenhausaufenthalt und mehreren Suizidversuchen und -ankündigungen war das Eheleben stark belastet. Nach Aussage seiner Frau sei er auch schon vorher depressiv und auch immer wieder gewalttätig gewesen.

Die Frau flüchtete sich nach den ersten Schüssen aus der Feuerwerksbatterie vom Flur ins Wohnzimmer, weil der Angeklagte die Wohnungstür blockierte. Die beiden Kinder verschanzten sich im Schlafzimmer der Mutter und im Badezimmer. Der Angeklagte folgte seiner Frau, die sich eine Decke vom Sofa vor den Körper hielt, aber trotzdem am Arm und den Füßen verletzt wurde. "Die Schmerzen habe ich nicht wahrgenommen, nur die Angst", erinnert sie sich.

Die Möbel im Wohnzimmer fingen schnell Feuer: "An der Seite hat es angefangen zu brennen, das Atmen fiel schwer", so die 44-Jährige. Schließlich rannte sie los, griff sich ihre Tochter und lief die Treppen hinunter. Viele der Nachbarn hatten bereits aus ihren Wohnungen geschaut, um zu sehen, was so viel Krach gemacht hatte. Die ältere Tochter hatte im Badezimmer mittlerweile die Polizei gerufen.

Unten angekommen, rief ein Nachbar der Mutter zu, sie solle sich mit ihrem Kind verstecken. Der Angeklagte kam hinterher, stieg in seinen Wagen, rammte das Auto seiner Frau und schob es so rund 60 Meter weit über die Straße. Dann drehte er um und fuhr zurück. "Ich habe an seinen Augen gesehen, dass er uns gesucht hat", erzählte die Frau. Doch weil zu viele Leute bereits auf der Straße waren, sei er weiter gefahren.

Als sich auch die ältere Tochter aus der brennenden Wohnung gerettet hatte, begann für die kleine Familie eine weitere Tortur, wie die Mutter berichtete. Keine Einrichtung konnte sie aufnehmen, sie hatten nichts als das, was sie bei ihrer Flucht am Körper trugen und waren in ständiger Angst, dass der Angeklagte sie finden könnte. Mit Unterstützung von Freunden und dem Weißen Ring Heidelberg, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien, konnten sie die Monate überbrücken, bis die Wohnung wieder hergerichtet war.

Die ältere Tochter schilderte, was für sie das Schlimmste war. Körperlich sei sie nicht verletzt worden, aber die seelischen Schäden seien extrem. "Ich habe Albträume, Flashbacks, kann meine Zukunft nicht planen." An den Vorsitzenden Richter Jochen Herkle gewandt, sagte sie: "Sie haben hier eine 21-Jährige vor sich, die sich nicht vorstellen kann, im Herbst eine neue Ausbildung anzufangen, weil sie sich keine Zukunft vorstellen kann."