Heidelberg-Wieblingen. (pol/pr/mare) Im Grenzhöfer Weg in Wieblingen hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Informationen ist eine 21-jährige Autofahrerin an der Einmündung bei dem Marienhof vom Grenzhof kommend nach links in Richtung Wieblingen abgebogen. Dabei übersah die Frau einen 36-jährigen Suzuki-Fahrer, der von Wieblingen kommend in Richtung Plankstadt unterwegs war und Vorfahrt hatte.

An der Einmündung prallte der Biker in die Seite des Opel und wurde dabei schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro.

Update: 4. Oktober 2018, 23.14 Uhr