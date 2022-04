Ziegelhausen. Die 14-jährige Polina Parhomenko ist regelmäßig im Jugendtreff ZYUZ Ziegelhausen zu Gast und hat die Veränderungen in der Corona-Pandemie miterlebt. Wie die Schulen mussten die Jugendtreffs im ersten Lockdown schließen, nach der Wiedereröffnung gab es eine strenge Dokumentationspflicht, Kontaktbeschränkungen und ständig andere und neue Corona-Verordnungen. Mit der stellvertretenden Leiterin des ZYUZ, Selina-Zoë Weber, hat sie ein Interview über die Arbeit während der Pandemie geführt.

Frau Weber, wie hat sich die Arbeit im Jugendtreff verändert?

Wir versuchen, so viel Normalität zu erhalten wie möglich, damit sich für unsere Besucher möglichst wenig ändert – denn von ständiger Änderung haben sie an allen Ecken und Enden genug. Dennoch beobachten wir, dass einige Jugendliche ein erhöhtes Aufmerksamkeitsbedürfnis entwickelt haben und wir mehr Zeit als früher damit verbringen, gemütlich mit einzelnen Jugendlichen zu quatschen und über ihre Probleme zu reden. Bei fast allen Besuchern haben sich außerdem durch das Homeschooling die Noten verschlechtert und sie suchen vermehrt Hilfe bei Hausaufgaben und Referaten. Für die Mitarbeiter wiederum hat sich die Arbeit vor allem bürokratisch verändert. Wir haben noch nie so viel Papier "verarbeitet" wie in den letzten zwei Jahren. Kontaktnachverfolgung, Besucherlisten, freiwillige Selbstausschlüsse und diverse Protokolle. All diese Formulare gab es für die offene Jugendarbeit nicht – wir mussten sie also nicht nur ausfüllen, sondern auch erst einmal erstellen.

Wie wirkt sich die Pandemie auf die Stimmung und Atmosphäre im Jugendtreff aus?

Am Anfang war viel Frustration und Enttäuschung, dass der Treff schließen muss. Nach der Wiedereröffnung große Freude und Erleichterung – trotz vieler Auflagen und neuer Regeln endlich wieder raus von zuhause, Freunde sehen und ein bisschen Normalität zurück. Fast alle Angebote im offenen Treff konnten durchgehend angeboten werden, die Begrenzung der Besucherzahlen war für alle aber eine Herausforderung, weil man sich als Besucher nicht sicher sein konnte, ob man noch reindarf oder das Haus für den Tag schon "voll" ist. Im Alltag ist die Stimmung sonst wie gewohnt angenehm und entspannt.

Gab es Alternativangebote während des Lockdowns?

Ja, während des Lockdowns konnte man auf der Homepage des Jugendtreffs diverse Bastel-, Spiel und Beschäftigungsanleitungen für zuhause finden. Ein weiteres Angebot waren Bastelprojekte, die man zu festgelegten Zeiten im ZYUZ abholen konnte. Die Bastelprojekte waren Bausätze, aufwendig vorbereitet von einem Mitarbeiter, die man zuhause "fertig bauen" konnte. Alle Bausätze waren, wie auch alle anderen Angebote des Jugendtreffs, komplett kostenfrei.

Hattet ihr Kontakt mit euren Stammbesuchern während des Lockdowns?

Das war tatsächlich schwierig. Aus Datenschutzgründen hatten wir keinerlei Kontaktinformationen unserer Besucher gespeichert und Plattformen wie Facebook, Whatsapp, Instagram und Twitter nutzen wir – ebenfalls auf datenschutzrechtlichen Gründen – nicht. Im ersten Lockdown, der sehr schnell und überraschend kam, hatten wir schlichtweg keine Zeit, Kontaktinformationen zu sammeln. Insofern bestand nur vereinzelt Kontakt. Nach der Wiedereröffnung war eine der ersten Maßnahmen, unseren Besuchern anzubieten, ihre Kontaktinformationen freiwillig bei uns anzugeben, damit wir sie, im Falle eines zweiten Lockdowns, über Angebote, Schließung und Wiedereröffnung informieren können. Das war offensichtlich eine gute Idee, denn im Winter folgte dann ja schon der nächste Lockdown.

Wie haben sich die Jugendlichen während der Pandemie verändert, fällt irgendwas stark auf?

In vielen Fällen, so fürchten wir, ist es noch zu früh, um das wirklich gut einschätzen zu können. Je nachdem, wie die einzelnen Familien den Lockdown bestritten haben, werden sich unter Umständen Missstände oder Defizite herausbilden, die wir möglicherweise erst Jahre später zu sehen bekommen. Hinzu kommt außerdem, dass sich gerade die Jugendlichen in einer extrem wichtigen, prägenden Phase ihres Lebens befinden, welches für fast zwei Jahre auf "Eis" gelegt wurde. Wenn man sich mal überlegt, was wir so alles zwischen zwölf und 16 erlebt und angestellt haben – vieles von dem wäre während des Lockdowns regelrecht illegal gewesen! Es mag sich böse anhören, aber für die Alten in der Gesellschaft sind zwei Jahre mit Kontaktbeschränkungen nicht so dramatisch wie für unsere Jugend. Erste Liebe, erster Liebeskummer, das erste Bier, der erste Vollrausch – die Jugend ist die Zeit der ersten Male, und Hormone kann man nicht so einfach in den Lockdown schicken. Da ist es verständlich, dass sich gerade die Jugend schwertut, sich an die Vorgaben zu halten.

Was finden Sie, als Mitarbeiterin, am schwierigsten während der Pandemie?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Am Anfang war da sicherlich die große Ungewissheit, ob und wie es weitergeht. Ob man Aktionen anbieten darf, wann man wieder schließen muss. Mittlerweile ist man all dem etwas überdrüssig. Es nervt einfach. Auf der einen Seite sind wir uns relativ sicher dass wir nicht noch einmal für längere Zeit schließen müssen, auf der anderen Seite wird man aber ständig mit neuen Mutationen überrascht. Die Ungewissheit bleibt also, aber jetzt steht erstmal der Sommer an und wir sind zuversichtlich, dass wir das Haus nicht noch einmal für eine so lange Zeit schließen müssen!