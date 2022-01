Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Die meisten Studentenverbindungen in Österreich und Deutschland überstanden die Herrschaft der Nationalsozialisten, wenn auch teils mit großen Schwierigkeiten. Anders die jüdischen Verbindungen: Sie gingen allesamt unter. So könnte das Fazit der Tagung "Jüdische Korporierte, jüdische Korporationen" lauten. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, Spuren dieser untergegangenen Organisationen zu suchen. Veranstalter waren der Arbeitskreis der Studentenhistoriker (AKSt) gemeinsam mit der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HfJS).

"Bis 1933 kann man nichts anderes sagen, als dass jüdische Verbindungen in Blüte standen. Sie waren ein kleinerer Teil eines noch größeren Netzwerks von Verbindungen", fasste Dr. Sebastian Sigler, Leiter der Studentenhistoriker, zusammen. Nach der Shoa sei niemand mehr da gewesen, der Zeugnis geben konnte. Heute sei weitgehend in Vergessenheit geraten, dass es bis zur Naziherrschaft einige Tausend jüdischer Studenten und auch Studentinnen gab, die organisiert waren.

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 läutete das Ende der jüdischen Studentenverbindungen ein. An die vertriebenen und ermordeten Mitglieder der jüdischen Korporationen in Heidelberg erinnerte eine Gedenkveranstaltung auf dem Synagogenplatz im Anschluss an die Tagung zu diesem Thema. Foto: Bechtel

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Antisemitismus auch in den Studentenverbindungen zugenommen hatte, wurde in Wien die erste jüdische Verbindung gegründet. Sie übernahm Organisationsformen, Wertvorstellungen und symbolische Praktiken des traditionellen Korporationswesens und entwickelte sie weiter. In der Folge entstand eine Vielfalt jüdischer Verbindungen. Aufmerksamkeit erregte 1896 der Burschenschafter Theodor Herzl mit seiner Schrift "Der Judenstaat". Viele jüdische Studenten begeisterten sich für Herzls Ideen und wurden zu Botschaftern des Zionismus, der schließlich zur Gründung des Staates Israel führte.

Auch in Deutschland entstand ein jüdisches Verbindungswesen. Es entwickelten sich vier Richtungen: deutschnational, jüdisch-national oder zionistisch, religiös und schließlich paritätisch. Der Studentenhistoriker Dr. Gerhart Berger wagte den Gang in die Archive und suchte nach Spuren an der Heidelberger Universität. Das Ergebnis: ein "kleiner Einblick in eine große Vergangenheit".

Die erste jüdische Verbindung an der Ruperto Carola war die Badenia. Im Wintersemester 1896/97 wurde "erstmals mit eigenen Waffen auf eigene Farben gefochten", berichtete Berger, bald wurde die Badenia eine "geachtete, ja gefürchtete Heidelberger Verbindung". Um die Jahrhundertwende kam es in der Stadt zu einer Reihe antisemitischer Ausschreitungen, tätliche Auseinandersetzungen mit Studenten anderer Korporationen häuften sich. 1901 musste die Verbindung aufgelöst werden. Begründung: Die Existenz einer Farben tragenden jüdischen Verbindung an und für sich gefährde den akademischen Frieden.

Die Mehrzahl der Mitglieder gründete daraufhin die Bavaria. Propagiert wurden deutsch-vaterländische Gesinnung und Eintreten für die Gleichberechtigung der Juden; der Zionismus wurde abgelehnt. Bei Anfeindungen schritt man zur Selbstwehr, jede antisemitische Beleidigung musste mit einer Säbelforderung beantwortet werden.

Nationaljüdisch ausgerichtet war dagegen die vor dem Ersten Weltkrieg gegründete Ivria. Sie trat dem "Irrweg der Assimilation", der Anpassung der Juden an die Mehrheitsgesellschaft, entgegen. Mehrheitlich strebten die Ivrianer einen jüdischen Staat in Palästina an. Politisch neutral und religiös ausgerichtet war diese Vereinigung jüdischer Akademiker.

Eine gewisse Sonderrolle spielten die sogenannten paritätischen Verbindungen, die in Heidelberg durch die Saxonia vertreten waren. Ihr Heim war in der Hirschgasse 18. Sie verstand sich als "deutsch-vaterländische, schlagende Korporation". Rasse, Herkunft und Konfession" spielten bei der Aufnahme keine Rolle, es galt das Toleranzprinzip. Man wollte gleichwertig, "paritätisch" sein. Ihre Mitglieder waren vielfach assimilierte Juden, aber auch religiös praktizierende; hingegen nur wenige christlich-liberale Studenten. Dies hatte zur Folge, dass die Saxonia häufig für eine jüdische Verbindung gehalten wurde.

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 setzte den jüdischen und paritätischen Verbindungen, die insgesamt fast 30.000 Mitglieder hatten, ein brutales Ende: Sie wurden verboten und aufgelöst.

Die Tagung ging mit einer Gedenkveranstaltung für die vertriebenen und ermordeten jüdischen Korporierten auf dem Platz der alten Synagoge zu Ende. Hochschulrabbiner Shaul Friberg sprach das Totengebet "El male rachamim". Briefe wurden verlesen, geschrieben von Überlebenden der untergegangenen Heidelberger jüdischen Verbindungen. Als Augenzeugen berichteten sie von der Bücherverbrennung auf dem Universitätsplatz, Benachteiligungen an der Universität und von Schikanen und Angriffen auf die jüdische Bevölkerung. In den 1980er-Jahren hatte Dr. Gerhart Berger diese Korrespondenz mit Exilanten in London und Amerika geführt.

In Deutschland habe es bis in die 1970er Jahre noch einige wenige paritätische Verbindungen gegeben, stellte Tagungsleiter Sigler in seinem Schlusswort fest. Er blickte aber auch in die Zukunft: Möglicherweise werde eines Tages auch wieder ein jüdisches korporiertes Studententum erwachen. Dies wollten die Studentenhistoriker aktiv begleiten.

Info: Zur Tagung wird es einen Tagungsband geben. Er wird über den Arbeitskreis der Studentenhistoriker (E-Mail: akst@sebastiansigler.de) und im Buchhandel erhältlich sein.