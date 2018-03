Von Jonas Faust

Heidelberg. "Der Islam gehört nicht zu Deutschland!" Mit dieser provokanten Aussage sorgten der neue Innenminister Horst Seehofer - und am Mittwoch auch CSU-Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt - für Diskussionen. Ganz anders sieht das Serap Güler: Für sie ist Religion keine Sache des Staates. Die Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen war im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" von der CDU-Fraktion und der CDU Neuenheim eingeladen worden, um zum Thema "Wie gelingt Integration?" zu sprechen. Rund 35 Zuhörer waren in den "Achter" gekommen, um anschließend mit der Staatssekretärin zu diskutieren. Moderiert wurde der Abend von CDU-Stadtrat Matthias Kutsch.

Güler, die auch im Bundesvorstand der CDU sitzt, vergleicht die Situation in Heidelberg mit der in ihrer Heimatstadt Köln: Beide Städte haben einen ähnlichen prozentualen Migrantenanteil und sehen sich bei steigenden Zuzugszahlen vor ähnliche Herausforderungen gestellt. Die 37-Jährige ist stolz auf die Arbeit der 53 Integrationszentren, die in ihrem Bundesland mit zahlreichen Organisationen für Migranten kooperieren und so eine effiziente Erfassung von Problemfeldern ermöglichen würden. Allerdings konzentriere sich die Arbeit der Zentren noch zu sehr auf die Verwaltung, so Güler, die Defizite "auf operativer Ebene" sieht. Als große Probleme spricht sie zudem die Benachteiligung von Migranten im Schulsystem und auf dem Arbeitsmarkt an - schon der Name kann drastische Auswirkungen auf die Einstellungschancen haben. Ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren hält Güler allerdings für eine schlechte Lösung: "Das setzt falsche Signale." Das Problem liege vor allem im Öffentlichen Dienst, wo ein erschreckend geringer Prozentsatz der Mitarbeiter einen Migrationshintergrund habe. Dagegen will sie mit Schulungen für Arbeitgeber und gezielter Anwerbung von Migranten vorgehen.

Ein weiteres Thema ist auch für die gebürtige Türkin weniger greifbar: der fehlende Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Sie selbst hat laut eigener Aussage nie Probleme mit Diskriminierung gehabt, und ihr Lebenslauf - nach dem Abitur machte Güler eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, studierte anschließend Kommunikationswissenschaft und Germanistik - zeugt eindrucksvoll von guter Integration. Aber auch in ihrer Heimatstadt Köln hätten Deutsche und Migranten kaum Berührungspunkte.

Immer wieder kommt während der Diskussion die Frage nach dem Umgang mit "No-go-Areas" auf; als Beispiel nennt Güler Duisburg-Marxloh. Sie warnt davor, die Probleme mit "kriminellen Clans" im Viertel und die Isolation türkischstämmiger Einwohner in einer Mikrokommune zu vermischen. Den Clans gegenüber plädiert sie für eine Null-Toleranz-Politik: "Wir müssen sicherheitspolitisch klare Kante zeigen!" Den Islamunterricht an deutschen Schulen verteidigt Güler, die selbst Muslimin ist, vehement, da dieser die staatliche Kontrolle religiös-kultureller Erziehung ermöglicht.