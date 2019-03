Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Wenn sich etwas wie ein roter Faden durch die jüngste Sitzung des Bezirksbeirats zog, dann war es Misstrauen gegen die Verwaltung. Denn bei so ziemlich jedem Tagesordnungspunkt bestanden Ratsmitglieder darauf, dass dieses oder jenes zu protokollieren sei oder dass der Rat unbedingt nochmals gefragt werden müsse, wenn konkrete Konzepte vorliegen.

Letzteres forderte Tilo Müller (CDU) auch beim Thema "Konzeptentwicklung für das Airfield durch die Internationale Bauausstellung (IBA)". Zuvor hatte Volker Schwarz vom Landschafts- und Forstamt die Stadtteilvertreter wissen lassen, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von Konzeptideen für diese Fläche gebe. Fritz Engbarth-Schuff (Grüne) wiederum interessierte sich für die Frage der damit verbundenen Kosten: "Wie ist das haushälterisch abgesichert, damit das keine Luftnummer wird?" Obendrein dürfe man der IBA nicht so viele Kompetenzen überlassen, sondern müsse vielmehr selbst die Planungshoheit behalten. Denn die Kirchheimer hätten sich bei der Vorstellung der IBA-Pläne für das Patrick Henry Village im Hermann-Maas-Haus "wie Fremde im eigenen Stadtteil" gefühlt.

Was die Finanzen angeht, verwies Schwarz auf den Konversionshaushalt sowie darauf, dass für diese Flächen noch keine genaueren Untersuchungen vorliegen. Wobei laut Stephan Hoppe von der Konversionsgesellschaft das Airfield nach wie vor der Bundesanstalt für Immobilienaufgabe (BIMA) gehöre und der "Ankaufsprozess noch nicht gestartet" sei. Unterm Strich votierten alle Ratsmitglieder für den Initiativantrag von Müller, den Vorschlag eines Betriebshofes auf dem Airfield explizit herauszunehmen. Nicht einstimmig, aber mit großer Mehrheit ging ein weiterer Antrag von Marliese Heldner (Die Heidelberger) durch, der auf die "Verbesserung der ÖPNV-Anbindung in Kirchheim" abzielte.

Demnach habe sich die Anbindung des Stadtteils an den Bismarckplatz stetig verschlechtert, seitdem der Linienweg des 720er-Busses geändert worden sei. Er hält nun nicht mehr am Kirchheimer Rathaus. Die Straßenbahn hingegen fährt nun einen Umweg über die Bahnstadt. "Eine Fahrzeit von Kirchheim-Rathaus zum Bismarckplatz von 20 Minuten oder mehr kann nicht akzeptiert werden", heißt es in Heldners Antrag.

Hingegen sei die Anbindung an den Hauptbahnhof mit den Buslinien 33 und 721 sowie der S-Bahn mit Fahrzeiten von drei bis 19 Minuten "durchaus gewährleistet". Daher werde der Antrag gestellt, die Straßenbahnlinie 26 zum nächsten Fahrplanwechsel "wieder über die Montpellierbrücke und die Ringstraße direkt zum Bismarckplatz zu führen".

Dies dürfte ganz im Sinne von Imke Veit-Schirmer sein, die nach einem Zwist mit SPD-Stadträtin Irmtraud Spinnler über den Linienweg der 26 ihr SPD-Parteibuch zurückgab und nun auf der Liste der Partei "Die Linke" für den Gemeinderat kandidiert. Sie kam zu dem Schluss, dass die "Bembl" seit der neuen Führung über die Bahnstadt "wieder leerer ist".

Auch beim Tagesordnungspunkt "Bebauungsplan Kirchheim - Innovationspark" drehte sich die Debatte fast ausschließlich um die Verkehrsprobleme. So ging es darum, welche Auswirkungen das Parkhaus der Großsporthalle mit 630 Stellplätzen auf die Verkehrssituation in der Speyerer Straße haben könnte.

In Erfahrung bringen wollte das Engbarth-Schuff. Christoph Czolbe von der Konversionsgesellschaft antwortete ihm, dass die Abfahrt über zwei Verkehrsknoten in der Speyerer Straße erfolgen werde. Was dem Fragesteller indes nicht zu genügen schien. Denn er sprach von einem "elementaren verkehrlichen Problem" in diesem Bereich. "Hier ballt sich alles", sagte Engbarth-Schuff, was noch dadurch verschärft werde, dass die Speyerer Straße neuerdings von gleich zwei Straßenbahnen gekreuzt werde. "Schon jetzt zu" ist diese Straße für Roland Hoffmann (Grüne), der sich deshalb für eine dichtere Taktung und eine eigene Busspur der Buslinie 33 aussprach.