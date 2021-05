Von Sarah Hinney

Heidelberg. Sechs Mitglieder der Burschenschaft Normannia Heidelberg sind am späteren Abend des 1. Mai 2019 zum Haus der Verbindung Rupertia gezogen. Sie klingelten dort an der Tür, zwei von ihnen schlugen einem dort lebenden Studenten mehrfach ins Gesicht. Der heute 25-jährige trug eine dicke Lippe sowie Hämatome davon, außerdem brach ihm ein Zahn ab. Mit diesem Vorfall beschäftigte sich jetzt – fast auf den Tag genau zwei Jahre später – die Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts unter dem Vorsitz von André Merz.

Einer der beiden Schläger war im Juni 2020 vom Amtsgericht Heidelberg wegen gefährlicher Körperverletzung zu 60 Sozialstunden verurteilt worden, hatte jedoch Berufung eingelegt. Der Fall wurde deshalb am Montag neu verhandelt. Der heute 20-Jährige bestritt, die Schläge ausgeteilt zu haben. Das Gericht glaubte ihm nicht, hielt an den 60 Sozialstunden fest, die Berufung wurde als unbegründet verworfen. Elf Zeugen waren insgesamt geladen, darunter vier Männer, die zum damaligen Zeitpunkt alle Mitglieder der sogenannten Aktivitas der Normannia waren. Nur einer von ihnen machte am Montag eine umfangreiche Aussage zum Vorfall. Die Schläge hatten demnach eine Vorgeschichte.

Bereits zur Mittagszeit am 1. Mai 2019 waren die Normannen mit mehreren Bierkästen auf die Neckarwiese gezogen, gegen Abend ging es weiter in die Altstadt. Dort trennte sich die Gruppe. Ein Teil ging zu einem Dönerladen Richtung Marktplatz und traf dort auf Studenten der Verbindung Rupertia. Man pöbelte sich an, es fielen antisemitische Beschimpfungen vonseiten der Normannen, man schubste sich. Die Normannen, zahlenmäßig unterlegen, zogen schließlich davon – nicht ohne sich mit einem Hitlergruß zu verabschieden. Eine Stunde später, auf dem Kurzen Buckel im Normannenhaus reifte der Plan, dass man mit der Rupertia noch mal die Konfrontation suchen könnte. Ob verbal oder körperlich – das blieb wohl offen. Ob der nun Verurteilte die Schläge austeilte, das wollte oder konnte der ansonsten gesprächige Zeuge nicht sagen. In Normannenkreisen sei es jedoch ein offenes Geheimnis gewesen, dass ein anderer Beteiligter der eigentliche Schläger gewesen sei. Gegen diesen läuft inzwischen ein Ermittlungsverfahren.

Die sechs Normannen überhaupt zu ermitteln, war insgesamt ein schwieriges Geschäft. Nach dem Übergriff hatte der heute 27-jährige Ruperte umgehend die Polizei gerufen. Die Normannen machten sich – mit einem letzten Hitlergruß – aus dem Staub. Ihre Namen kannte der Ruperte nicht. Nur dass es zwei waren, dessen war er sich sicher. Die Polizei schickte umgehend eine Fahndung raus, mit wenig Erfolg.

Die Rupertia recherchierte schließlich selbst und fand Fotos im Internet – unter anderem eins von jenem jungen Mann, der jetzt verurteilt wurde. Sein Opfer erkannte ihn sofort. Die Studenten fragten in Verbindungskreisen herum. Erfuhren seinen Namen und dass man ihn Thor-Steinar-Fux nannte. Die Klamottenmarke Thor Steinar gilt als Erkennungsmerkmal der rechtsextremen Szene. Den zweiten Schläger fanden die Ruperten im Internet nicht. Den Rest meldeten sie der Polizei.

Der einstige Thor-Steinar-Fux will heute nichts mehr mit den "rechtsradikalen Umtrieben" der Normannia zu tun haben. Für ihn habe sich das erst später herausgestellt, dass die Gruppe den "bürgerlichen Bereich verlassen" habe – "in Richtung Identitäre Bewegung", so erklärt er es vor Gericht. Der Verfassungsschutz beobachtet die "Identitäre Bewegung" (IB) seit 2016 und bezeichnet sie als "gesichert rechtsextremistisch". Einer der damals als Kopf der IB in Heidelberg galt, war am Montag ebenfalls als Zeuge vor Gericht geladen. Eine Aussage machte der Mann, der heute "Volljurist auf der Suche nach einer Tätigkeit" ist, allerdings nicht. Auch die beiden anderen Normannen, die am Abend der Tat mit zum Haus der Rupertia gezogen waren, hielten sich mit ihren Aussagen zurück. Einer machte gar keine Angaben, der zweite beklagte Erinnerungslücken, er sei in jener Nacht stark betrunken gewesen.

Ein interessantes Detail indes ist, dass jener junge Mann mit den Gedächtnisproblemen nach wie vor im Normannenhaus auf dem Kurzen Buckel wohnt. Eigentlich dürfte es die Aktivitas der Normannia dort aber gar nicht mehr geben. Die Alten Herren der Burschenschaft lösten sie im September 2020 auf, nachdem Ende August 2020 ein anderer Vorfall bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Damals war im Normannenhaus ein Student mit Gürteln geschlagen, antisemitisch beschimpft und mit Münzen beworfen worden. Die Ermittlungen in dieser Sache laufen noch.

Der junge Mann, der jetzt verurteilt wurde, war allerdings schon im Januar 2020 aus der Burschenschaft ausgetreten, der gesprächige Zeugen, mit dem er nach wie vor Kontakt hält, noch ein halbes Jahr zuvor. Mit der Gürtelungsgeschichte haben die beiden also nichts zu tun. Es bleibt aber spannend, was in den weiteren Verfahren rund um die Normannen noch alles ans Licht kommt. Der Ex-Thor-Steinar-Fux hat seinen Ausflug ins rechtsradikale Burschenschafts-Milieu jedenfalls beendet. Er wohnt wieder bei seinen Eltern und studiert Soziologie. Sein Verteidiger Lutz Kretschmer hatte bis zuletzt für einen Freispruch für seinen Mandanten gekämpft und war unzufrieden mit dem Ausgang des Prozesses. Auch aus dem Zuschauerraum klang nach der Urteilsverkündung offensichtliche Missbilligung.