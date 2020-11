Christoph Nestor ist seit 1990 der Organisationsleiter des Mietervereins Heidelberg. Der 67-Jährige hat den Einwohnerantrag zur Wohnungspolitik in Heidelberg mitinitiiert, um „Ende dieses Jahres mit gutem Gewissen in den Ruhestand wechseln zu können“. Foto: Rothe

Heidelberg. Dieses Jahr hat unseren Alltag verändert und aufgezeigt, wie verletzlich die Gesellschaft ist. Plötzlich wurde ganz deutlich: Krisen verschlimmern sich, wenn man immer nur aus der Situation heraus handelt und auf Sicht fährt. Die große politische Aufgabe ist Vorausschau und Vorsorge. Und das galt für die deutsche Wohnungspolitik schon lange vor Corona.

Unsere Städte sind seit Jahren in einer heftigen Wohnkrise. Besonders in Baden-Württemberg gehen die Mietpreise immer weiter nach oben und die Kaufpreise durch die Decke. Auch bei dieser Krise, der Wohnkrise, müssen wir nun endlich die Frage beantworten: Machen wir so weiter oder schwenken wir um?

Boden und die Gebäude darauf sind nicht einfach nur eine Privatangelegenheit. Wohnungsversorgung ist eine öffentliche Sache – und genauso am Gemeinwohl zu orientieren wie Wasserversorgung, Luftqualität, Gesundheit und Ernährung.

Dass das Thema Wohnen jahrzehntelang nur unter betriebswirtschaftlichen Aspekten diskutiert wurde, hat zu der Wohnkrise bis ins Herz der Gesellschaft geführt. Wer vertraut heute noch darauf, dass die renditeorientierten Bauträger und Entwickler ihr teures Werk selbst korrigieren? Über die Hälfte der Bevölkerung in den Ballungszentren – auch in Heidelberg – kann sich ihre Stadt nicht mehr leisten. Vierköpfige Familien mit 60.000 bis 70.000 Euro Jahresbruttoeinkommen sind häufig peinlich berührt, wenn sie erfahren, dass sie in Baden-Württemberg einen Wohnberechtigungsschein bekommen können. "Eine Sozialwohnung?" Für viele ein Schock.

Doch es geht für diese Familien um alles: entweder eine geförderte Wohnung haben – oder gar keine. "Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung": Dieser Uralt-Formulierung in den Wohnbauförderungsgesetzen muss neues Leben eingehaucht werden. Starke neue Impulse sind nötig. Gemeinwohlorientierte öffentliche, kommunale und genossenschaftliche Bauträger sind jetzt Hoffnungsträger für leistbare Mieten. Sie müssen keine Kapitalgeber bedienen, sie müssen später nichts verkaufen, sie müssen keine Gewinne machen. Hätte die städtische Wohnungsgesellschaft GGH morgen 4000 Wohnungen mit günstiger Miete mehr, wären die meisten übermorgen vermietet. Warum gibt es dann keinen Auftrag dafür vom Eigentümer der GGH, unserer Stadt Heidelberg?

Insbesondere bürgerschaftliche Baugruppen entziehen Boden und Gebäude dem "freien" Markt und bieten diese "dauerhaft leistbar" an. Warum also planen wir nicht einen Baugruppen-Hot-Spot in der neuen regionalen Siedlung "Kurpfalzhof" – also im heutigen Patrick-Henry-Village (PHV)?

2000 Heidelberger Bürgerinnen und Bürger haben den "Einwohnerantrag Wohnungspolitik Heidelberg" gestellt, damit es in dieser Stadt eine Wende in der Wohnungspolitik hin zum Gemeinwohl gibt. Das passt sehr gut zum Kern der aktuellen Pandemiefolgen-Diskussion: Wohnungspolitik muss achtsamer sein, gerade für die "Helden des Alltags", das Bodenpersonal der Bessergestellten. Die Initiative des Einwohnerantrags bricht mit dem Prinzip: "Alles muss sich rechnen". Sie ist gesamtgesellschaftlich klug, weil sie an alle denkt. Deshalb stellt sie für PHV die berechtigte Forderung, dass dieser unser Bund als jetziger Eigentümer der Flächen unserer Stadt große Teile davon kostenfrei für geförderte Wohnungen überlassen soll.

Ob der Gemeinderat dem gemeinwohlorientierten Einwohnerantrag Wohnungspolitik im März zustimmt, ist heute noch unklar. Diese von den Bürgerinnen und Bürgern vorgeschlagene neue Wohnungspolitik widerspricht nicht den derzeitigen Bemühungen um gut gemischte Quartiere, gutes Wohnumfeld und Naturverträglichkeit – im Gegenteil. Kaum jemand sieht noch im "weltweit größten Passivhauswohngebiet" Bahnstadt ein Vorbild – weder gestalterisch noch preislich. Die Initiative verkennt auch nicht, dass das Wachstum der Stadt sich nicht an den Pendlerzahlen orientiert, sondern an den noch vernünftig bebaubaren Flächen. Hätten wir nicht seit 2010 die 180 Hektar US-Flächen, würden wir – wie in anderen Städten – heftig um Areale für einen neuen Stadtteil auf Naturflächen streiten. Dagegen wäre eine kleine Ochsenkopfwiese gar nichts ...

Wohin geht nun der wohnungspolitische Weg Heidelbergs? Die Visionen von "hippen und smarten Quartieren" mit neuen "diversen Wohnformen" sind die eine Seite der Medaille. Die Kosten des Wohnens für die Bewohner stehen auf der anderen Seite. Es gibt Wege aus der Wohnkrise, wenn statt der bisherigen "Verwaltung des Mangels" nun endlich Wohnungspolitik gemacht wird. Das dauert. Ohne einen neuen Anfang geht es aber weiter ungerecht zu beim Wohnen. Ob Heidelberg seinem Anspruch, eine besondere Stadt zu sein, bei dieser sozialen Kernfrage einlöst?

Christoph Nestor ist seit 1990 der Organisationsleiter des Mietervereins Heidelberg. Der 67-Jährige hat den Einwohnerantrag zur Wohnungspolitik in Heidelberg mitinitiiert, um "Ende dieses Jahres mit gutem Gewissen in den Ruhestand wechseln zu können".