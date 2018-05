Heidelberg-Weststadt. (mio) Mit einer Malaktion wollen Schüler der Pestalozzischule für mehr Sicherheit auf ihrem Schulweg sorgen. Drei Tage lang bemalten die Erst- bis Viertklässler den Fuß- und Radweg zwischen der Rohrbacher Straße und der Franz-Marc-Straße mit bunten Motiven wie Schlangen, Spinnen und Ameisen - in Absprache mit dem Verkehrsmanagement. Rektorin Katja Weidner sagt: "Wir möchten an diesem Weg, der südöstlich an unserer Schule vorbeiführt und der als Schulweg genutzt wird, die Aufmerksamkeit auf die Trennung von Rad- und Fußweg sowie auf die Überwege für die Schulkinder und eine angemessene Geschwindigkeit lenken. Unserer Schule liegen die Verkehrssicherheit und der sichere Schulweg der Kinder sehr am Herzen."