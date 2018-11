Heidelberg. (pol/mün) Vor mehr als 14 Tagen wurde in der Heidelberger Weststadt eine junge Frau von einem Mann angegriffen und bedrängt. Die Polizei wendet sich jetzt mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit, um den Täter vom Sonntag, 28. Oktober, zu finden. Dabei setzen die Beamten alle Hoffnung auf dieses Bild. Man wolle keine weiteren Angaben zum Tatort und der Betroffenen machen, um die Frau zu schützen.

Bekannt ist so viel: Gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Sonntag befand sich die junge Frau auf dem Nachhauseweg. Gegen 3.45 Uhr habe sie der Mann im Hof ihres Wohnhauses angegriffen und bedrängt. Doch die Frau wehrte sich, schrie und habe so den Mann vertrieben, sagte ein Polizeisprecher. Körperlich sei die Frau unversehrt geblieben.

Der flüchtige Täter soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er habe braune Haare, braune Haut und einen Drei-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.