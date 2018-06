Heidelberg. (jas) Jetzt gibt es die Grundstücksbörse des Projekts "Blühende Badische Bergstraße" auch für Heidelberg. Auf dem Portal können Angebote und Nachfragen zum Verkauf und Kauf, zur Verpachtung und Nutzung von Gartengrundstücken inseriert werden.

Die Börse ist Teil der Bemühungen einiger Bergstraßen-Gemeinden, die Kulturlandschaft in der Region zu fördern. Da viele Grundstückseigentümer - etwa auch von Streuobstwiesen - ihre Grundstücke nicht pflegen können oder wollen, wuchern diese mit der Zeit zu und die Pflege wird immer schwieriger.

Die Grundstücksbörse soll Abhilfe schaffen: Hier können Eigentümer Nutzer suchen, die Interesse an ihrem Grundstück haben. Umgekehrt können auch Gesuche eingestellt werden. Ob Naturliebhaber, Familien mit Kindern oder Menschen, die gerne selbst Obst, Gemüse oder Blumen anbauen möchten: Auf der Grundstücksbörse gibt es ein breites Angebot. Auch in Heidelberg lief das Angebot gut an: Das erste Grundstück im Stadtteil Handschuhsheim wurde bereits vermittelt.

Info: www.ilek-bergstrasse.de.