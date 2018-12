Heidelberg. (jola) Eine Anzeige in der RNZ vor wenigen Jahren weckte Irene Straubs Interesse an ihrem längst verstorbenen Onkel. Berthold Vogt war im März 1942 in Kertsch, einer Hafenstadt auf der Krim, gefallen. 24 Jahre war er damals alt, war verlobt mit einer Heidelbergerin, die auf dem Foto neben ihm steht. Am 28. Dezember 1942 bekommt sie ein Kind, das ebenfalls auf Berthold getauft wird und Mitte der achtziger Jahre stirbt. Dessen leibliche Angehörigen wurden in der Zeitungsanzeige gesucht.

Irene Straub erinnerte sich erst später an ihren im Krieg gefallenen Onkel. Sie forscht jetzt deshalb nach seiner damaligen Verlobten aus Heidelberg, die heute über 90 Jahre alt sein muss.

Wer Informationen zu der Frau hat, die 1942 mit Berthold Vogt verlobt war und Ende Dezember desselben Jahres einen Sohn mit dem gleichen Namen geboren hat, der möchte sich bei Irene Straub unter Telefon 06223/990462 melden.