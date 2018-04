Heidelberg. (dns) Wenn die Staatsanwaltschaft nach ihren Ermittlungen zu dem Schluss kommt, dass ein Tatverdächtiger schuldig ist, heißt das noch lange nicht, dass er auch angeklagt wird. Handelt es sich nicht um schwere Straftaten und gesteht der Täter seine Schuld, kann die Staatsanwaltschaft auch einen Strafantrag stellen. Das heißt, die Behörde schlägt eine Geld- oder Freiheitsstrafe auf Bewährung vor - und wenn Richter und Täter zustimmen, wird von einer Anklage abgesehen. Im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden auf diese Weise im Jahr 2017 die Verfahren gegen etwa jeden siebten Beschuldigten eingestellt. 659 Straftätern wurde dabei eine Geldstrafe auferlegt. So kam eine Summe von 268.788 Euro zusammen - 13,5 Prozent mehr als 2016.

Das Geld landet aber nur zur Hälfte (49,6 Prozent) in der Staatskasse, der Rest geht an gemeinnützige Einrichtungen. An welche genau, entscheidet der zuständige Staatsanwalt in Absprache mit dem Richter. Ihnen liegt eine Liste mit Organisationen vor, aus denen sie wählen. Während die Justiz in anderen Städten in den letzten Monaten immer wieder in der Kritik stand, weil etwa Kunstmuseen, Tennisvereine oder Ruderclubs bedacht wurden, geht das Geld in Heidelberg und Umgebung ausschließlich an wohltätige Institutionen. "Wir bedenken vorwiegend lokale Einrichtungen und wollen immer einen Bezug zum Verfahren herstellen", so Tim Haaf, Pressesprecher der Ermittlungsbehörde, "der Yachtclub bekommt sicher nichts."

Stattdessen versucht man, Organisationen zu finden, die zur Straftat passen: Verkehrssünder werden etwa verpflichtet, an die Verkehrswacht zu spenden, Drogendealer an den Verein Drogen e.V., gewalttätige Ehemänner an Frauenhäuser. So gingen 2017 insgesamt 16.500 Euro an die Verkehrswachten Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis und Kraichgau sowie 11.750 Euro an den Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr. Der Heidelberger Verein "Frauen helfen Frauen" erhielt 1400 Euro, der Verein Drogen e.V. 1600 Euro. Ein großer Teil des Geldes fließt zudem in die Arbeit mit Heranwachsenden: Der Kinderschutzbund Heidelberg wurde mit 11.550 Euro bedacht, das Jugendhilfswerk Wiesloch mit 7850 Euro.

Der mit Abstand größte Betrag ging jedoch an den Heidelberger Bezirksverein für soziale Rechtspflege: Er erhielt 50.250 Euro, sein Pendant in Bruchsal 1000 Euro. "Wir versuchen, Geldauflagen sogenannten ,justiznahen’ Organisationen zukommen zu lassen", erklärt Haaf, also solchen Einrichtungen, die resozialisierende Maßnahmen anbieten oder präventiv tätig sind. Rechtspflegevereine unterstützen unter anderem ehemalige Häftlinge, vermitteln Straftäter in gemeinnützige Projekte und betreuen Menschen, die unter Bewährung stehen.

Info: Gemeinnützige Einrichtungen können sich bei der Staatsanwaltschaft bewerben, um ebenfalls von Geldauflagen zu profitieren. Adresse: Staatsanwaltschaft Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 15, 69115 Heidelberg.