Heidelberg. (pol/mare) Die sexuellen Avancen eines Mannes sind am Samstagabend eindeutig zu weit gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, liegt gegen den Unbekannten nun der Verdacht eines Sexualdelikts auf dem Tisch.

Aber von vorne: Eine 64-jährige Frau lernte den Mann in Mannheim kennen und fuhr mit ihm zunächst mit der Bahn nach Heidelberg. Im Anschluss ging es mit einem Taxi weiter zu einem Hotel in der Vangerowstraße in Bergheim.

An der Rückseite des Hotels ließen sich die beiden gegen 22.50 Uhr auf einer Treppe nieder und unterhielten sich. Doch bei Worten sollte es nicht bleiben: Es soll zu "sexuellen Handlungen gegen den Willen der Geschädigten" gekommen sein, wie es im Polizeibericht heißt. Zum Geschlechtsverkehr kam es jedoch nicht.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, athletische Figur, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, Afro-Frisur, großer Mund, breite Lippen, Ohrring rechts. Er trug eine verwaschene Jeansjacke, ein rotes T-Shirt, eine schwarze lange Sporthose, neonrote Sportschuhe und eine auffällige goldfarbene Halskette.

Eine Fahndung nach dem Täter war erfolglos. Das Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach dem Taxifahrer, der die Frau und den Mann zum Hotel brachte, sowie weitere Zeugen. Sie können sich unter Telefon 0621/1744444 melden.