Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Sie kann Platzwunden nähen, Spritzen setzen und Zähne richten. "Doch das wollt ihr nicht", lacht Wendy Lawrence. Denn die US-Amerikanerin ist keine Ärztin, sondern als Astronautin schon vier Mal im All gewesen - und hat deshalb eine medizinische Fortbildung bekommen. Was passiert, wenn die Besatzung krank wird, war nur eine der Fragen, die den sieben Kindern im Haus der Astronomie auf der Seele brannten.

Überhaupt war es ein großer Zufall, dass die Gruppe der Ferienbetreuung der "Aktiven Gaiberger" am Wochenende auf die Astronautin traf. Die war eigentlich zu einer privaten Führung auf dem Königstuhl, ließ sich aber schnell überreden, als sie davon hörte, dass sie Kindern einen Einblick in ihren Beruf geben kann und nahm sich dafür gerne etwas Zeit.

Bevor die Gruppe auf Lawrence trifft, wurde noch einmal das Wissen zum Weltall aufgefrischt. "Wir überlegen uns immer, wie wir Kinder begeistern können", erzählt Natalie Fischer. Die Physikerin macht im Haus der Astronomie die Angebote für Kindergarten- und Grundschulkinder.

Und so schlendert die Gruppe über das Gelände des Max-Planck-Instituts für Astronomie auf der Suche nach einem Planeten, zu dem sie fliegen könnten, um der Hitze in Heidelberg zu entgehen. Neben der Sonne sind dort auch andere Himmelskörper platziert, die in Entfernung und Größe das tatsächliche Verhältnis im Weltall widerspiegeln.

Am Jupiter angelangt, stellen die Kinder fest, dass der sich nicht als Ausflugsziel anbietet. Doch der Gasriese hat einen ganz anderen Vorteil für uns: "Er ist unser Schutzengel", erklärt Fischer. Die Kinder sollen einen Tipp abgeben: "Wegen der Anziehungskraft?", raten sie. "Richtig", damit lenkt der Planet Asteroiden weg von der Erde, erklärt Fischer. Und weil unser Heimatplanet zumindest in unserem Sonnensystem der einzige ist, auf dem wir überleben können, appelliert Fischer: "Da müssen wir gut drauf aufpassen."

Nach einem kleinen "Raumflug" im Planetarium ist es dann endlich soweit: Der hohe Besuch ist da. Auf den ersten Blick wirkt Lawrence nicht wie eine Astronautin und Hubschrauberpilotin. Wäre sie nicht nur 1,60 Meter groß, dann wäre sie sogar Kampfjets geflogen. Nur wenige Zentimeter hatten ihr dafür gefehlt. Die Sonnenbrille hat Lawrence lässig in die kurzen Haare gesteckt.

"Wir müssten zwar gut auf die Erde aufpassen. Das heißt allerdings nicht, dass wir der einzige Planet mit intelligentem Leben sind", so Lawrence, nachdem die Schüler sie danach gefragt haben: "Vielleicht haben wir noch nicht am richtigen Ort gesucht", schmunzelt die Astronautin. In Anbetracht der unzähligen Sterne und Sonnensysteme sei es jedenfalls unwahrscheinlich, dass wir allein sind.

Wie es denn gewesen sei, mit der Rakete in den Weltraum zu fliegen, will Joanna wissen. Lawrence zögert kurz und antwortet: "Als würde sich jemand auf deinen Bauch setzen." So stark würde die Besatzung beim Start in die Sitze gedrückt. Und sobald die Astronauten in der Schwerelosigkeit angekommen sind, würde einigen von ihnen erst mal übel. "Das ist die Raumkrankheit", doziert Lawrence. Und wenn jemand richtig krank sei, dann könne sie die Kollegen behandeln oder einen Arzt auf der Erde anrufen, wenn sie nicht weiter wüsste.

"Das wäre nichts für mich - da kann zu viel passieren", erzählt Joanna später. Ihr Interesse für den Weltraum hätten Filme geweckt, lächelt die Zwölfjährige. Bianca erinnert sich, wie es bei ihr war: "Das war im Urlaub, wir haben auf dem Boden gelegen, in den Sternenhimmel geschaut - und dann habe ich meinen Eltern alle möglichen Fragen gestellt." Die Sechstklässlerin bekommt im nächsten Jahr das erste Mal Physikunterricht. Biancas Augen leuchten, als sie davon spricht: "Ich freue mich schon richtig darauf!"