Heidelberg. (jul) Es könnte ein Partyzelt sein, ein Sonnen- oder ein Regenschutz: Jener weiße Fleck, der seit Kurzem zwischen den Schlossmauern zu sehen ist. RNZ-Leser Axel Müller wollte sich jedoch nicht mit Spekulationen zufriedengeben. "Ich schicke Ihnen jetzt ein Foto des Objektes meiner Interessen", schrieb er der Stadtredaktion. Auf dem Bild lasse sich das weiße Gebilde erkennen. Bleibt die Frage: Wozu dient es?

Die RNZ hat sich bei der Schlossverwaltung erkundigt. "Im Rahmen der Heidelberger Schlossfestspiele wird vom Theater der Stadt Heidelberg auch auf dem Englischen Bau gespielt", war dort zu erfahren. Dort fänden seit vielen Jahren die Vorstellungen des Kindertheaters statt. Da eine Spielstätte in der unmittelbaren Nähe der Bühne einen wetterfesten Platz für Maske, Requisite, Kostüme und viele weitere Dinge brauche und es auf dem Schlossgelände einen solchen Platz nicht gebe, stehe auf dem Kleinen Altan – also auf der Freifläche neben dem Englischen Bau – ein kleines Zelt, in dem das Theater diese Nutzungen unterbringe. Es handelt sich also wie von unserem Leser vermutet um einen Wetterschutz. Das Zelt ist dort nur während der Schlossfestspiele aufgebaut. Danach werde es wieder entfernt, teilt die Schlossverwaltung mit. jul