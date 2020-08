Am Köpfel in Ziegelhausen wurden gesunde Bäume gefällt. Foto: Fiedler

Heidelberg. (hob) "Tipis bauen, Kastanien sammeln oder das vergrabene Auto suchen – viele Kinder kennen das Waldstück oberhalb des Klosters beim Köpfel", schreibt RNZ-Leser Sven Fiedler. Umso erschreckender sei es, dass sich dort derzeit ein Bild der Verwüstung zeige. Sinnlos seien dutzende junge Bäume gefällt und einfach liegengelassen worden. "Der komplette Waldabschnitt ist total verwüstet", ärgert er sich und will wissen, warum das geschehen musste.

Das Landschafts- und Forstamt habe die Fällungen in Auftrag gegeben, klärt eine Stadtsprecherin auf. Und zwar, um eine illegale Downhillstrecke, die Mountainbiker angelegt hatten, zu beseitigen. "Die Strecke hat massiv in die Umwelt eingegriffen und die dortigen Arten gefährdet", so die Stadtsprecherin weiter. Da die Erfahrung gezeigt habe, dass solche illegalen Mountainbike-Strecken schnell wieder aufgebaut werden – und zwar ohne Rücksicht auf Wald und Tiere – habe sich das Forstamt entschieden, den Wald an dieser Stelle jetzt schon auszudünnen. Dies sei sowieso mittelfristig geplant gewesen. Aber nun könne man die Stämme als Wegsperre nutzen, um eine weitere Nutzung als Downhillstrecke zu unterbinden.