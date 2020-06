Heidelberg. (hob) Fassungslos meldete sich ein Mann aus Wieblingen bei der RNZ-Stadtredaktion. Am helllichten Tag sei er mit seiner Familie ins Kreuzfeuer einer Fuchsjagd geraten – und das noch auf seinem eigenen Grundstück. "Rechts zu meiner Seite der Jäger, links der Fuchs. Dann der Schuss, welcher das Tier offensichtlich traf, aber nur in Form eines Streifschusses", schreibt der Mann: "Die Blutspur führte 50 Meter durch den Garten." In seinen Augen sei der Fuchs, der sich seit Monaten immer wieder auf dem Grundstück aufgehalten habe, gesund gewesen. Daher fordert der Wieblinger von der Stadt nun eine Erklärung.

"Wir nehmen die Hinweise sehr ernst", sagte nun ein Stadtsprecher und bestätigte, dass es in Wieblingen eine Fuchsjagd gegeben habe. Man wolle der Sache auf den Grund gehen. Der Jagdpächter habe eine Ausnahmegenehmigung zur Jagd in diesem befriedeten Gebiet gehabt, da in der Nähe des Wohnhauses mindestens ein Fuchs mit Räude entdeckt worden sei. Dabei handele es sich um eine parasitäre Hauterkrankung, die hochansteckend ist, in der Regel zu einem qualvollen Tod des Tieres führe und auch auf Hunde übertragbar sei. Die Ausnahmegenehmigung hatte laut Stadt aber klare Vorgaben: Die Jagd sollte möglichst mit Fallen erfolgen, Menschen dürften auf keinen Fall gefährdet werden. Außerdem sei die Jagd ausschließlich mit dem Einverständnis des Grundstückseigentümers gestattet. Und es dürften nur an Fuchsräude erkrankte Tiere erlegt werden.