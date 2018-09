Hamburg, wo dieses Bild entstand, führte 2005 die erste Fußgängerampel mit Countdown-Anzeigen in Deutschland ein. Wenig später folgte auch die erste Countdown-Ampel für den Kfz-Verkehr. In Asien sind solche Ampeln für den Autoverkehr weit verbreitet, in Europa eher weniger. Foto: dpa

Von Denis Schnur

Heidelberg. Wer in Bangkok an einer roten Ampel steht, der kann dort schon mal eine Weile stehen. Rotphasen von mehr als drei Minuten sind keine Seltenheit. Aber immerhin: Der Auto- oder Rollerfahrer weiß zumindest, wie lange er noch steht. Denn neben dem roten Licht läuft ein Countdown runter. Das soll einerseits die Akzeptanz der Ampeln steigern und andererseits den Verkehrsteilnehmern erlauben, sich auf die Wartezeit einzustellen, etwa den Motor aus- und rechtzeitig wieder anzumachen. CDU-Stadtrat Alexander Föhr hat diese Erfahrung im Südost-Asien-Urlaub gemacht und wollte diesen Komfort nun auch in Heidelberg. Seine Fraktion forderte die Stadtverwaltung auf, eine entsprechende Ampel an einer Hauptverkehrsachse zu testen.

Doch daraus wird wohl erst mal nichts, wie Baubürgermeister Jürgen Odszuck im Stadtentwicklungs- und Finanzausschuss des Gemeinderates klar machte: "Die Verwaltung steht solchen Ampeln skeptisch gegenüber." Er findet die Idee zwar sympathisch, jedoch mache ein solcher Countdown nur bei "unintelligenten Ampeln" Sinn. Also bei denen, deren Rot- und Grünphasen immer gleich sind. "Und das sind in Heidelberg nicht annähernd die Hälfte - und hoffentlich bald noch weniger."

Stattdessen reagiere die Mehrzahl der Ampeln in Heidelberg schon jetzt mit Sensoren auf den Verkehr: Busse und Bahnen bekommen Vorrang, oder die Ampel bleibt einfach auf Grün, wenn auf der Gegenfahrbahn kein Fahrzeug kommt. "Und dann wäre der Countdown plötzlich falsch", so Odszuck. Zudem gebe es Studien, die zeigten, dass die Restrot-Anzeigen die Akzeptanz und Disziplin nicht steigerten.

Föhr sah zwar ein, dass die Umsetzung deshalb auf den Hauptverkehrsachsen sinnlos sei. Ganz aufgeben will er die Idee jedoch nicht: Zumindest bei stark frequentierten Fußgängerampeln solle doch die Einführung eines Countdowns überprüft werden - etwa zwischen Bismarckplatz und Hauptstraße. So sollten Fußgänger dazu gebracht werden, eher noch die Restzeit abzuwarten, statt bei Rot über die Straße zu laufen. Zudem könnten Kinder und ältere Menschen so merken, wenn ihnen zu wenig Zeit zur Querung bleiben würde. Hier zeigte sich Odszuck durchaus offen: "Bei Fußgänger-Bedarfsampeln ist das vielleicht eine ganz andere Sache. Das könnte tatsächlich akzeptanzsteigernd wirken." Er werde den Vorschlag überprüfen lassen.

Alexander Thewalt, der Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, zeigte sich weniger begeistert von dem Vorschlag. "Wir haben wirklich andere Aufgaben als das", erklärte er dem Ausschuss. Stattdessen widmen sich seine Mitarbeiter derzeit dem Ziel, die Wartezeiten an Fußgängerampeln stark zu verkürzen. "Das dauert oft viel zu lang, bis nach dem Drücken des Knopfes grün wird." Am Stiftweg in Ziegelhausen habe man die Wartezeit kürzlich drastisch verkürzt und beobachte die Auswirkungen nun genau. Außerdem suche man derzeit nach einer Ampel, an der man testen möchte, was passiert, wenn man das Konzept umkehrt: Die Signalanlage soll dauerhaft grünes Licht für Fußgänger zeigen. Der motorisierte Verkehr darf erst fahren, nachdem über eine Schleife im Asphalt grünes Licht angefordert wurde. In Graz gebe es ein solches Modell schon.