Heidelberg. (pne) Ingrid Herold hat die Nase voll: "Am Wochenende sind die Bergbahnstationen an der Molkenkur und am Schloss maßlos überfüllt. Dies bedeutet sowohl für Individual- wie auch für Gruppengäste eine Zumutung!" Manchmal, so die Heidelbergerin, müsse man als Fahrgast bis zu einer Stunde warten, um in die Bergbahn zu gelangen. Außerdem stünden in dem Gang oft Leute, die keinen Gästeführer dabei hätten und sich weigerten, diesen für eine Besuchergruppe frei zu geben. Herold meint: "Es wird von Jahr zu Jahr und Monat zu Monat schlimmer."

Daher möchte sie jetzt wissen, warum es an Tagen, an denen die Bergbahnen besonders frequentiert werden, nicht die Möglichkeit gibt, Ersatzbusse fahren zu lassen. "Ein Busersatzverkehr wäre der Situation nicht zuträglich", erklärt eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke. Schließlich kauften die Leute Bergbahntickets, um damit auch fahren zu können - und nicht mit einem Bus. "Bedingt durch die Attraktivität der Bergbahnstrecke, ist zu Stoßzeiten und am Wochenende natürlich etwas mehr los." Allein im Jahr 2017 hätten zwei Millionen Besucher die Bergbahn genutzt. Deswegen zusätzlich zum regulären Betrieb Ersatzbusse anzubieten, komme für die Stadtwerke - ihnen obliegt die kaufmännische Betriebsführung der Bergbahnen - aber nicht in Frage. "Ein Busersatzverkehr wird nur eingerichtet, wenn langfristige Kontrollen anstehen."