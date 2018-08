Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Zahlen sind nicht ganz so gut wie im Vorjahr, doch Irmtraut Gürkan, die Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums, ist mit dem Jahr 2017 zufrieden - von der chronischen Unterfinanzierung aller Universitätskliniken einmal abgesehen. Eine "schwarze Null" nennt sie den Jahresüberschuss von 360.000 Euro (2016: 3,87 Millionen Euro) beim Gespräch über die Klinikbilanz. Rückstellungen für "Pflegesatzrisiken", so Gürkan, seien für den Rückgang verantwortlich. Auch die Abschreibungen für die selbst finanzierten Investitionen lassen den ganz ordentlichen operativen Gewinn in Höhe von 19,337 Millionen Euro natürlich schrumpfen.

> Das soll noch gebaut werden: Größtes Projekt ist der Neubau der Chirurgie für 170 Millionen Euro. Deren Inbetriebnahme ist nun für Sommer oder Herbst 2019 geplant. Die Verzögerungen lastet Irmtraut Gürkan der Hochkonjunktur im Baugewerbe an: "Die Arbeiten waren ganz engmaschig getaktet." Für das Kindertumorzentrum, das zwischen Kinderklinik und dem Gebäude des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) entstehen soll, wird derzeit das Raumprogramm entwickelt. Es wird zu 100 Prozent durch Spenden finanziert, hauptsächlich von der Dietmar-Hopp-Stiftung. Ein Herzzentrum, das Kardiologie und Herzchirurgie für Erwachsene und für Kinder im Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Kinderklinik zusammenführt, steht mit Kosten von mindestens 200 Millionen Euro auf dem Plan. Die Kaufmännische Direktorin hofft auf eine Eröffnung im Jahr 2024. Dann müssten auch die großen Sanierungsarbeiten in der Kopfklinik begonnen haben.

Hintergrund > Das Heidelberger Universitätsklinikum ist der größte Arbeitgeber der Stadt mit 13.455 Mitarbeitern im Konzern (2016: 13.213 ), darunter 1742 Ärzte (2016: 1711) und 2848 Pflegekräfte (2016: 2785). Tochtergesellschaften sind unter anderem die Thoraxklinik in Rohrbach (877 Mitarbeiter), das Kreiskrankenhaus Bergstraße (789 Mitarbeiter), die Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs GmbH und die Marburger Ionenstrahl-Therapie (MIT) Betriebs GmbH, die Klinik Service GmbH (1056 Mitarbeiter) und die Akademie für Gesundheitsberufe (68 Mitarbeiter). > Bettenzahl: 1988 (2016: 1988) > Patienten stationär: 65.134 ...( 2016: 64.693 ) > Verweildauer: 7,1 Tage (2016: 7,1), ohne psychiatrische Patienten > Patienten ambulant: 247.271 ...( 2016: 246.657 ) > Ambulante Operationen: 8103 (2016: 8435) > Umsatzerlöse aus der Behandlung von Patienten: 890,72 Millionen Euro (2016: 846,860 Millionen) > Bilanzgewinn: 6,082 Millionen Euro (2016: 9,958 Millionen) bik

> Was das Pflegepersonalstärkungsgesetz des Bundes bringen könnte: Es soll ab 2020 gelten. Derzeit existiert ein Entwurf, wonach für jedes Krankenhaus das Verhältnis von Pflegekräften und Pflegeaufwand errechnet und veröffentlicht werden soll. "Dass die Pflege ordentlich besetzt ist und nachts zwei Pflegekräfte auf der Station arbeiten, das unterschreiben wir alle", sagt Gürkan. Sie zweifelt aber noch an der Vergleichbarkeit der Situation in den Kliniken. Schließlich hat das Uniklinikum Heidelberg seine Pflegekräfte etwa durch Teamassistenten von Arbeiten entlastet, die mit Pflege nichts zu tun haben. Wer das als Krankenhaus nicht tut, gibt womöglich eine höhere Anzahl an Pflegekräften an.

> Was man gegen Pflegekräftemangel tut: Das Uniklinikum will ein attraktiver Arbeitgeber sein, der verlässliche Arbeitszeiten anbietet und Mitarbeiter nicht aus der Freizeit zurückholen muss. Bei Ausfällen steht ein Springer-Pool mit 60 Mitarbeitern zur Verfügung, die nur zu ihren Wunschzeiten eingesetzt werden. Ohne Pflegekräfte aus dem Ausland, wo über Bedarf ausgebildet werde, gehe es in Zukunft nicht, meint Gürkan. Heidelberg hat inzwischen 90 Krankenschwestern aus Slowenien und Bosnien-Herzegowina geholt.

> Das Uniklinikum kann seinen Pflegekräften 576 Wohnungen zur Verfügung stellen. Azubis haben sogar Anspruch darauf. Überwiegend sind es Einzimmer-Appartements im Neuenheimer Feld und in Schlierbach. Auch mit der GGH als Vermieterin arbeitet man zusammen.

> Die Verkehrssituation: Da holt sich das Klinikum in Sachen Arbeitgeberattraktivität ein dickes Minus. Doch es will seinen Mitarbeitern schon in nächster Zukunft die Anfahrt erleichtern, ein Leasing-Radsystem und abschließbare Unterstellplätze für Räder anbieten sowie eine eigene App für flexible Fahrgemeinschaften entwickeln.

> Digitalisierung: Bis 2020 will das Klinikum laut seiner Leitenden Ärztlichen Direktorin Prof. Annette Grüters-Kieslich auf allen normalen Stationen eine "elektronische Kurve" (Patientenakte) einführen. Letztlich sollen alle Werte, Bilder, Texte zusammengeführt werden und der Patient bestimmen, wer darauf Zugriff hat. Die Daten könnten dann auch für die Forschung genutzt werden, etwa für wirksamere personalisierte Medizin.