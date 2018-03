Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Sie sind an die 30 Meter hoch, ihr unterer Stammumfang umfasst etwa fünf Meter: Die mächtigen Ausmaße der Platanen im Stadtgarten werden zu dieser Jahreszeit, wenn die Äste noch kahl sind und der Blick auf die verzweigten Stämme frei ist, besonders deutlich. Dieses Bild wird sich Ende März/Anfang April jedoch stark verändern.

Dann sollen nämlich vier der bis zu 100 Jahre alten Bäume etwa um ein Drittel zurückgeschnitten werden. Grund ist ein Pilzbefall, genauer gesagt der sogenannte "Schillerporling", der im Holz die Weißfäule verursacht. Dies erhöht wiederum die Bruchgefahr, der Baum wird zur Gefahrenquelle. Der sogenannte "Kronenschnitt" soll deshalb dafür sorgen, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt. Wie weit die Krankheit schon fortgeschritten ist, haben Fachleute bereits mit einem Spezialbohrer festgestellt.

In der Weststadt wird geholzt

Weil die Platanen für das Stadtbild prägend sind und die Pflegemaßnahmen mit größeren Absperrungen verbunden sein werden, lud das Landschafts- und Forstamt schon jetzt zu einem Ortstermin ein. "Wenn Bäume stark zurückgeschnitten oder gefällt werden müssen, löst das in der Bevölkerung immer Emotionen aus - insbesondere, wenn es sich um stadtbildprägende Bäume handelt. Doch die Sicherheit geht hier vor", erklärt dessen Leiter Ernst Baader. Dass der Rückschnitt erst zu Beginn der Vegetationsphase erfolgt, hat laut Baumexperte Wolfgang Morr mit der dann besseren Wundheilung bei Platanen zu tun. Ganz billig ist die Maßnahme nicht: Pro Baum sind für die Behandlung rund 6000 Euro veranschlagt.

Hintergrund > 48.000 "Stadtbäume" gibt es laut städtischem Baumkataster in Heidelberg. Sie gehören zu 85 verschiedenen Baumgattungen und kommen unterschiedlich oft vor. Auf den Plätzen 1 bis 10 der am häufigsten vorkommenden Gattungen stehen Ahorn, Kirsche, Hainbuche, Linde, Platane, Fichte, Buche, Eiche, Birke und Apfel. Der Großteil sind einheimische Arten. Zu den Exoten, die hier wachsen, zählen unter anderem Tulpenbaum, Hemlocktanne und Ginkgo. > Überdurchschnittlich alt sind die Bäume im Vergleich zu anderen Städten. Das liegt vor allem daran, dass hier während des Zweiten Weltkrieges nur wenige Bäume zerstört wurden. Dies sorgt dafür, dass die Bäume das Stadtbild stark prägen - aber auch dafür, dass einige mittlerweile nicht mehr standsicher sind. Teilweise muss das Forstamt sie deswegen fällen. Ersatzpflanzungen benötigen dann viele Jahrzehnte, bis die entstandene Lücke geschlossen ist. kaz

Noch teurer wird es vermutlich am Franz-Knauff-Platz, wo drei Silber- und ein Spitzahorn gefällt werden, weil sie nicht mehr zu retten seien, wie es von Seiten der Stadt heißt. Sie würden jedoch durch Neupflanzungen der gleichen Baumart ersetzt. Den Pilz "Hallimasch" vermutet Wolfgang Morr als Todesursache des älteren Silberahorns. Der mit rund 30 Jahren vergleichsweise junge Spitzahorn soll dagegen ein Opfer von Straßenarbeiten geworden sei. Leider würden beim Verlegen von Kabeln öfter die Wurzeln von Bäumen beschädigt. So gesehen haben "Stadtbäume" (siehe "Hintergrund") keinen leichten Stand. Mitarbeiter des Regiebetriebs Gartenbau beim Landschafts- und Forstamt überprüfen sie deshalb regelmäßig.

Doch es gibt auch Stellen in der Stadt, an denen künftig keine großen Bäume mehr wachsen werden - zum Beispiel am Friedrich-Ebert-Platz. Wegen der darunter liegenden Tiefgarage ist der Platz für tiefe Wurzeln beschränkt. Andererseits werden auch stattliche Bäume irgendwann altersschwach. Wenn sie deshalb zu einem Sicherheitsrisiko werden, werden sie gefällt. "Uns tut das dann auch leid, wenn wir uns von so einem Kameraden verabschieden müssen", sagt Ernst Baader.