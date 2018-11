hob. Seine Unterschrift ist in die Geschichte eingegangen. Als er am 14. Juni 1985 für Deutschland das Schengener Abkommen unterzeichnete, war das der Anfang vom Ende der Grenzkontrollen in der EU. Nun ist Waldemar Schreckenberger, ein Schulfreund Helmut Kohls und von 1982 bis 1989 Staatssekretär im Bundeskanzleramt, im Alter von 87 Jahren im Heidelberger Bethanienkrankenhaus nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Mehr als 20 Jahre wohnte Waldemar Schreckenberger, der früher von Helmut Kohl auch mal öffentlich "Schrecki" genannt wurde, am Mombertplatz im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund. Schon früh hatte er Verbindungen zu Heidelberg, der gebürtige Ludwigshafener studierte nämlich nach seinem Abitur an der hiesigen Universität Rechtswissenschaften und Philosophie. Später besuchte er die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und trat 1960 in den rheinland-pfälzischen Staatsdienst ein.

Mit Helmut Kohl, der von 1969 bis 1976 rheinland-pfälzischer Ministerpräsident war, arbeitete Schreckenberger eng zusammen. Zunächst war er Leiter der Abteilung Gesetzgebung und Verwaltung in der Mainzer Staatskanzlei. Unter Kohls Nachfolger Bernhard Vogel wurde er dann sogar Chef der Staatskanzlei und übernahm ab 1981 das Justizministerium in Mainz. Nach der "Wende" 1982 holte Kohl ihn aber zu sich nach Bonn.

Zunächst leitete Schreckenberger das Bundeskanzleramt, doch ab 1984 gab es das neue Amt des Kanzleramtsministers - und so bekam der Jurist mit Wolfgang Schäuble einen neuen Chef vorgesetzt. Der Pfälzer blieb aber als Staatssekretär für die Koordinierung der Nachrichtendienste, die Medien- und Europapolitik zuständig.

1989 kehrte Schreckenberger zunächst als ordentlicher Professor an seinen Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und Gesetzgebungslehre an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer zurück. 2001 eröffnete er eine Anwaltskanzlei in Heidelberg.

Seine Frau Gisela starb schon vor zwei Jahren. Mit ihr hat er drei Söhne. Diese äußerten am Montag "ein Gefühl der Dankbarkeit, dass unser Vater über viele Jahre hinweg mit hohen Staatsämtern bekleidet war". Waldemar Schreckenberger soll am 14. August in Mainz beigesetzt werden.