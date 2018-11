Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der vorgetäuschte Raubüberfall auf einen Betriebsleiter einer Burgerkette kommt vor Gericht: Wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg, Tim Haaf, gegenüber der RNZ bestätigte, wurde der 32-jährige Mittäter angeklagt - wegen Anstiftung zur Untreue. Der Strafrahmen dafür liegt bei einer Geldbuße oder bis zu fünf Jahren Gefängnis. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Heidelberg ist auf den 31. Januar terminiert.

Die Tat vom Dienstag, 22. Mai, erschien den Ermittlern schon früh reichlich dubios: Der Betriebsleiter des Restaurants "Hans im Glück" am Marktplatz hatte behauptet, dass ihn gegen 10 Uhr ein ganz in Schwarz gekleideter maskierter Mann am Seiteneingang des Lokals abgepasst habe - zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht geöffnet. Mit einer Pistole im Anschlag habe er die Einnahmen des gesamten Pfingstwochenendes, knapp 35.000 Euro, an sich genommen und sei in die Untere Straße geflüchtet.

Die Polizei kam aber den beiden schnell auf die Schliche: Der Raubüberfall war vorgetäuscht, der "Täter" und das "Opfer" waren ehemalige Kollegen bei "Hans im Glück" - beide in leitender Position. Daher wussten sie auch genau, wann sich ein solcher Coup lohnen würde. Doch die Rechnung ging nicht auf: Beim angeblichen Täter, einem ehemaligen Regionalleiter der Kette, der bis Februar bei ihr angestellt war, fand man in der Wohnung exakt die Hälfte der angeblichen Beute - unter der Dunstabzugshaube. Er erklärte nach RNZ-Informationen die hohe Summe mit einer Erbschaft. Sein Komplize, der Betriebsleiter, kann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden: Er warf sich zwei Tage nach der Tat, am Donnerstag, 24. Mai, in der Nähe von Rottweil vor einen Zug; er stammte ursprünglich aus dieser Gegend.

Wie die Sprecherin des Amtsgerichts, Claudia Zimmer-Odenwälder, auf RNZ-Nachfrage erklärte, hat sich der Beschuldigte - er befindet sich auf freiem Fuß - zum Tatgeschehen geäußert; sie wollte aber nicht sagen, ob er auch gestanden hat.