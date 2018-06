Heidelberg. (mare) Es hat ein wenig gerochen am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Shishalounge in der Bergheimer Straße. Aber nicht nach den Tabakaromen - den im Keller gab es eine Rauchentwicklung, die die Feuerwehr beseitigen musste.

Was war geschehen? Im Außenbereich der Shishalounge befinden sich Lichtschächte für die Nebengebäude. Die waren mit Laub verstopft, das sich aus bislang unbekannter Ursache entzündet hat.

Laut Feuerwehr fiel ein Stück glimmendes Material in den Technikraum des Komplexes, was zu einer leichten Verrauchung des Heizungsraums führte.

Für den Feuerwehreinsatz mussten Tische der Shishalounge versetzt werden, Gäste mussten Platz machen. Denn: Die Floriansjünger mussten den betroffenen Lichtschacht erst suchen.

Man roch zwar, dass etwas am kokeln war. Aber es gab keinen offenen Brand, sondern nur ein leichtes Glimmen, sodass der Brandherd nicht offen sichtbar war.

Als dieser dann gefunden war, öffnete die Feuerwehr den Schacht, wässerte ihn und lüftete schließlich noch. Eine Gefahr für die Gäste bestand zu keiner Zeit, nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.