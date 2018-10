Das "Heidelberg Village" in der Bahnstadt, zwischen Langem Anger und Grüner Meile, soll ein "Dorf in der Stadt" sein. Verteilt auf zwei Gebäude - Haus A und Haus B - gibt es auf 15.000 Quadratmetern 161 Mietwohnungen. Es ist ein inklusives Wohnmodell: Ziel ist eine möglichst heterogene Bewohnerschaft aus Studenten,

Was bisher im "Village "geschah

Das "Heidelberg Village" in der Bahnstadt, zwischen Langem Anger und Grüner Meile, soll ein "Dorf in der Stadt" sein. Verteilt auf zwei Gebäude - Haus A und Haus B - gibt es auf 15.000 Quadratmetern 161 Mietwohnungen. Es ist ein inklusives Wohnmodell: Ziel ist eine möglichst heterogene Bewohnerschaft aus Studenten, Familien, Rollstuhlfahrern, Berufstätigen und Senioren. Verschiedene Treffpunkte sollen dafür sorgen, dass die Bewohner sich wohlfühlen. Bauherr ist die Frey-Gruppe. Sie übernimmt über die Gesellschaft "Pro Scholare" selbst die Vermietung und kann so den Bewohnermix steuern. Mit Förderungen wird teilweise ein Quadratmeterpreis von 7,50 Euro erreicht. Für das Modellprojekt wurde das Architekturbüro Frey im September 2015 mit dem Preis der Initiative "Deutschland - Land des langen Lebens" ausgezeichnet.

Für März 2017 war ursprünglich die Fertigstellung geplant. Doch da der Generalunternehmer Implenia absprang, kam es zu erheblichen Verzögerungen. Das Architekturbüro Frey musste dann alle Arbeiten selbst vergeben.

30. März 2018: Einen Tag vor dem geplanten Einzug bekamen die Mieter von Haus B die Hiobsbotschaft: Die Bauabnahme sei noch nicht erfolgt. Viele Familien - auch mit kleinen Kindern - mussten übergangsweise in Ferienwohnungen oder im Hotel unterkommen. Die Umzugsfirmen waren bereits bestellt. Die Möbel wurden eingelagert. Architekt Wolfgang Frey versprach, die entstandenen Kosten zu begleichen.

1. Juli 2018: Die Mieter in Haus B durften nach und nach in ihre Wohnungen. Allerdings hatten sie noch keine Balkone, keine Lüftungsanlage und auch keine Jalousien. Schon im August klagten die Bewohner über extrem hohe Temperaturen in ihren vier Wänden, über mangelnde Kommunikation und schleppende Schadenersatzzahlungen. (hob)

