Heidelberg. (dns) Mit der steigenden Corona-Fallzahl in Heidelberg steigt auch die Zahl der Schüler, die in Quarantäne müssen. Wie die Stadt am Dienstag bestätigte, müssen seit dieser Woche auch 65 Erstklässler der Eichendorff-Grundschule sowie der Bahnstadt-Grundschule zuhause bleiben.

In beiden Fällen wurde das Virus bei einer Mitarbeiterin von Pädaktiv festgestellt, die die Schüler betreut hat. Nach der Infektion einer Mitarbeiterin in Kirchheim ist das der dritte Fall bei dem Verein binnen einer Woche. Laut Leiterin Ute Salize besteht jedoch kein Zusammenhang: "Die Schulen sind weit entfernt voneinander und unsere Mitarbeiter hatten keinerlei Berührungspunkte."

Neben den Grundschulen sind auch zwei weiterführende Schulen betroffen: Wie die Stadt mitteilte, gab es am Kurfürst-Friedrich- sowie am Thadden-Gymnasium je einen neuen Fall.

Die Zahl der aktiven Infektionen in der Stadt steigt derweil weiter. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 59 Erkrankte. Im Vergleich zum Vortrag kamen sieben Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 30,6 an. Das Land, bei dem die Fälle zum Teil verzögert ankommen, gibt sie mit 25,4 an.