Heidelberg. (RNZ/mare) Am Dienstag hat die untere der Heidelberger Bergbahnen um 13.30 Uhr den Fahrtbetrieb wieder aufgenommen. Das teilen die Stadtwerke mit.

Aufgrund eines Defektes am Antrieb der Bahn war die untere Bergbahn seit Sonntagnachmittag außer Betrieb. Zuvor war die Bahn bereits am Samstag für mehrere Stunden ausgefallen. Nachdem sie am Samstagnachmittag wieder flott gemacht wurde, fiel die Bahn am Sonntagnachmittag wieder aus. Diesmal dauerte es länger.

Ein Team aus erfahrenen Technikern, Bergbahn-Mitarbeitern und Spezialisten einer Schweizer Fachfirma konnte den Antriebsdefekt beseitigen, sodass der Fahrtbetrieb nun wieder uneingeschränkt möglich ist. Die obere Bergbahn war und ist weiterhin zu den gewohnten Zeiten in Betrieb.

Weitere Informationen auf www.bergbahn-heidelberg.de