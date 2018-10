Heidelberg. (pol/mare) In einem voll besetzten Bus hat ein Unbekannter am Montag eine junge Frau begrapscht. Das berichtet die Polizei.

Zu dem Delikt kam es zwischen 15.48 und 16 Uhr in der Buslinie 34 zwischen den Haltestellen Bergstraße und Stiftsmühle. Der Unbekannte soll hier der 22-Jährigen an den Po gefasst haben. Des Weiteren soll er für die Fahrgäste sichtlich an seinem erregten Glied über der Kleidung gerieben haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, korpulent, braune, kurze, lockige Haare (rund fünf Zentimeter lang), schwarzer Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe und ein helles Hemd oder T-Shirt. Außerdem hatte er ein Lederband an, welches mit Perlen verziert war.

Das Dezernat "Sexualdelikte" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1744444 zu melden.