Heidelberg. (dpa-lsw) Eine telefonische Warnung vor einem möglichen Banküberfall hat in Heidelberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Unbekannter hatte am Samstag mitgeteilt, dass er einen Bankräuber wiedererkannt habe, welcher sich in einem blauen Transporter vor einer Bankfiliale am Bismarckplatz aufhalte. Die Polizeibeamten rüsteten sich nach Auskunft vom Sonntag mit voller Schutzausrüstung aus und bewaffneten sich.

Vor der Bank stand in der "Kleinen Plöck" hinter dem Kaufhaus "Galeria Kaufhof" tatsächlich ein Transporter. «Es handelte sich jedoch um einen Geldtransporter, der zur Ausübung seiner Geschäfte vor einer Bank geparkt war», sagte ein Polizeisprecher einer Pressemitteilung zufolge. Zu keinem Zeitpunkt sei ein Überfall geplant oder ausgeübt worden, hieß es. Die Polizei sucht nun nach dem Anrufer, der den Einsatz ausgelöst hatte. Unklar war zunächst, ob es sich um eine Verwechslung oder einen Scherzanruf handelte.