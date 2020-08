Heidelberg. (pol/kaf) Erneut sind im Stadtteil Kirchheim mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, traten oder schlugen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag an sieben Fahrzeugen, die im Erlenweg und in der Rastatter Straße abgestellt waren, die Außenspiegel der Fahrerseite ab. Die Tat ereignete sich etwa im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 5.30 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere geschädigte Autobesitzer. Sie können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon melden.