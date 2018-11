Heidelberg. (pol/mün) Erneut wurde ein älterer Herr Opfer eines Trickdiebstahls: Nach Vorfällen in Mannheim, Ladenburg und zuletzt in Osterburken wurde jetzt ein 77-Jähriger in Heidelberg-Neuenheim bestohlen.

Der Senior fuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Jaguar durch die Gustav-Kirchhoff-Straße. Plötzlich klopfte eine unbekannte Frau an der Fahrertür. Der Mann öffnete die Scheibe und die Frau griff ins Fahrzeuginnere und öffnete die Fahrertür.

Danach beugte sich die Täterin ins Innere des Fahrzeugs und versuchte den 77-Jährigen zu umarmen und sagte mehrfach "Merry Christmas".

Dem Mann gelang es die Frau zurückzudrängen, worauf diese sich entfernte.

Der ganze Vorfall soll laut Polizei nicht länger als eine Minute gedauert haben. Kurze Zeit später bemerkte der 77-Jährige, dass die Frau ihm seine Rolex-Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Sie soll etwa 20 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein, eine schlanke und zierliche Figur sowie schwarze glatte zusammengebundene Haare haben. Sie habe einen dreiviertellangen dunklen Mantel getragen und eine Handtasche mit Lederriemen samt goldfarbener Kette bei sich gehabt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden in allen drei Fällen - die Masche der Diebin soll jedes Mal ähnlich gewesen sein - auf mehrere tausend Euro. Ob dieselbe Täterin in den drei Städten unterwegs war, wird derzeit ermittelt.