Rettungsfahrzeug am Wieblinger Neckarufer. ​​Foto: PR Video

Einsatzfahrzeug am Wieblinger Neckarufer. ​​Foto: PR Video

Polizei und Rettungsfahrzeuge auf der Mannheimer Straße in Heidelberg-Wieblingen. ​​Foto: PR Video

DLRG-Einsatz am Mittwochabend auf dem Altneckar bei Heidelberg-Wieblingen. ​Foto: PR Video

Heidelberg. (pri/hö/rl) Zu einem Einsatz am Altneckar bei Wieblingen mussten Polizei, Feuerwehr und DLRG am späten Mittwochnachmittag ausrücken. Gegen 16.34 Uhr wurde in Höhe der Bushaltestelle Hermann-Treiber-Straße eine im Wehrarm Wieblingen leblos auf dem Wasser treibende Person entdeckt. Die Leiche wurde von Kräften der Feuerwehr und dem DLRG geborgen. Ersten Informationen der Polizei zufolge habe der Mann etwa ein bis zwei Wochen im Wasser gelegen.

Der Leichnam wird nun von der Polizei untersucht, um die Identifizierung und die Todesursache zu ermitteln. Derzeit seien die Umstände des Todes noch unklar, teile die Polizei mit.

Am Rande des Einsatzes kam es leider zu geschmacklosen Szenen, als sich Schaulustige während der Bergung die besten Plätze suchen, um einen Blick auf Leiche werfen zu können.