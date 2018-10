Heidelberg. (jola) Die Anwohner klagten über andauernde Kopfschmerzen, gereizte Schleimhäute - einzelne Nachbarn hätten Pusteln im Gesicht und auf den Armen gehabt - und einen stechenden Geruch: Sie machen dafür die Arbeiten in der Tiefgarage, Zwingerstraße 3, verantwortlich. Die Anwohnergarage wurde von Mai 2017 bis zum 28. September dieses Jahres saniert, seit dem gestrigen Montag ist sie wieder regulär geöffnet.

Daniel Dragmanli wohnt nicht weit von der Garage entfernt und erklärt, er sei ebenfalls von den Symptomen betroffen. Tagelange, fortdauernde Kopfschmerzen habe er, seit die Betonwände im Parkhaus versiegelt wurden. Die Fenster habe er wochenlang kaum öffnen können. Und das sei bei den hohen Temperaturen, die es auch noch bis weit in den September hinein gab, schwer erträglich gewesen.

"Der Gestank nach Chemikalien ist nicht auszuhalten", erklärt auch Renate Kammerer, sie habe sogar "juckende, rote Stellen auf der Gesichtshaut", nachdem sie aus dem Urlaub zurückgekommen sei. Zusätzlich habe sie nicht nur Kopfschmerzen gehabt, sondern auch "gereizte, geschwollene, schmerzende Schleimhäute in Nase, Rachen, Mund und Augen". Die Beschwerden führt Kammerer auf die Bauarbeiten zurück. Bei der Arbeit seien die Symptome geringer, "sobald ich mein Auto in der Altstadt geparkt habe und mich den genannten Straßen nähere, wird es zunehmend schlimmer", erklärt sie in einem Brief. Sie schreibt, man habe die Dämpfe in der Kettengasse, Zwingerstraße, Krämergasse und der Ingrimstraße riechen können. "Es kann nicht angehen, dass die Anwohner diesem Zustand so lange Zeit ausgesetzt werden", so Kammerer.

Die Stadtwerke sind Bauherr der Tiefgarage und erklären auf RNZ-Anfrage, die Beschichtungsarbeiten "entsprechen der gängigen Praxis und wurden unter kontrollierten Qualitätsstandards ausgeführt". 4,4-Diphenylmethan-diisocyanat sei dabei benutzt worden, fand Dragmanli heraus. Auf den 500 Liter großen Fässern fänden sich die Gefahrenhinweise "sehr giftig", "krebserregend", "erbgutschädigend" und "atemwegsschädigend", berichtet der Anwohner.

Die Stadtwerke erklären, die Baustelle sei während der gesamten Zeit der Arbeiten von einem Ingenieurbüro "aus emissionsschutzrechtlicher Sicht überwacht" worden. Auch das städtische Umweltamt sei zu dem Schluss gelangt, "dass alle Vorschriften eingehalten wurden und die Arbeiten der gängigen Praxis entsprechen".

Die Stadtwerke bieten nun an, zusammen mit den Anwohnern und dem Ingenieurbüro Fragen zur Baumaßnahme im Nachgang zu beantworten. Die Tiefgarage mit fünf Ebenen wurde saniert, um Brandschutzvorgaben zu entsprechen.