Von Julia Schulte

Heidelberg. Es ist eine Neuheit am Medizinstandort Heidelberg: In der Südstadt hat ein Therapiezentrum für die Behandlung mit medizinischem Cannabis eröffnet. Es ist der bundesweit 22. Standort des Unternehmens Algea Care, das 2020 vom Mediziner Julian Wichmann in Frankfurt gegründet wurde. Das Zentrum in Heidelberg ist für Wichmann allerdings ein ganz besonderes – denn der Radiologe ist selbst gebürtiger Heidelberger.

Wichmann betonte bei der Eröffnung: "Cannabis ist kein Medikament der ersten und auch nicht der zweiten Wahl." Denn die meisten Cannabis-Patienten leiden unter einer chronischen Erkrankung oder Beschwerde und haben oft schon viele Rückschläge bei anderen Therapieversuchen erlitten. "Viele Patienten sind begeistert von der Cannabis-Therapie, denn bei chronischen Erkrankungen ist der Leidensdruck häufig hoch, sodass die Lebensqualität extrem verbessert werden kann", so Wichmann.

Dazu komme, dass schwere Nebenwirkungen sehr selten seien, wodurch eine dauerhafte Therapie möglich ist. "Bei vorsichtiger Anwendung ist Cannabis kein gefährliches Medikament", erklärte Wichmann. Zudem seien die verschriebenen Dosen gering – und Patienten könnten während der Therapie beispielsweise sogar Auto fahren.

Nach einer ausführlichen Beratung und Beurteilung der individuellen Situation erhalten die Patienten bei Algea Care ein Betäubungsmittelrezept. Meistens wird das Cannabis in Blütenform verschrieben und kann dann mit einem speziellen Inhaliergerät konsumiert werden. "Die pharmazeutischen Präparate haben nichts mit dem Cannabis, wie man es sonst kennt, zu tun", sagte Wichmann.

Bei der Cannabis-Therapie handele es sich um natürliche Schulmedizin – allerdings sei es für viele Ärzte bislang kein Thema. Auch er selbst habe im Medizinstudium keinen Kontakt damit gehabt. Auch deshalb liegt Wichmann die Zusammenarbeit mit Universitätskliniken am Herzen – zumal die Studienlage in Deutschland bislang "schwierig" sei. Vor allem aber möchte Wichmann weg von der Stigmatisierung von Cannabis: "Cannabis als Medikament ist unterschätzt. Ich finde, dass es ins Zentrum der Gesellschaft gehört", so der Mediziner.

Deshalb gründete Wichmann vor zwei Jahren sein Unternehmen, mit dem er jetzt in seine Heimatstadt zurückkehrt. "Für die erste Woche sind wir in Heidelberg bereits ausgebucht", freute er sich. Zunächst werden in dem Zentrum zwei Ärzte tätig sein, die die Patienten betreuen – auch online, sieben Tage die Woche. Es sei diese Rundherum-Versorgung, die im Mittelpunkt der Behandlung stehe, erklärte Wichmann.

Die Therapieerfolge mit Cannabis sind laut Wichmann groß, wie vor allem internationale Studien zeigen würden. Doch sei trotz der im Jahr 2017 in Deutschland zugelassenen medizinischen Nutzung von Cannabis der Zugang zu einer Therapie für viele Patienten nach wie vor schwierig. Bei Algea Care müssen Patienten in der Regel nur einmal persönlich bei den Ärzten im Therapiezentrum in der Rheinstraße vorstellig werden. Interessenten registrieren sich zunächst online und erstellen eine Art Patientenakte, auf deren Grundlage entschieden wird, ob eine Cannabis-Therapie infrage kommt. Nach dem Erstgespräch vor Ort können alle weiteren Sprechstunden digital stattfinden. So ist es etwa möglich, das Cannabis-Präparat – es gibt insgesamt mehr als 100 – nochmal anzupassen. Eine Cannabis-Therapie, wie sie Algea Care anbietet, wird allerdings nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.