Heidelberg. (pol/van) Gleich zu zwei Taschendiebstählen ist es am Dienstag gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Um 9.45 Uhr wurde eine 27-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle "Technologiepark" in der Berliner Straße von einem Mann angerempelt. Erst zwei Stunden später, als sie den Geldbeutel herausholen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. In der Geldbörse befanden sich etwa 150 Euro Bargeld sowie Kreditkarten und Ausweispapiere. Das Opfer ließ die Karten sofort sperren und meldete sich bei der Polizei. Etwa eine Stunde später meldete sich das Diebstahlsopfer und teilte mit, dass die Geldbörse ohne Bargeld im Neuenheimer Feld gefunden und bei einen Sekretariat abgegeben worden war.

Um 11.15 Uhr stieg eine 77-Jährige am Bismarckplatz in den Bus. Dabei drängelten sich zwei Männer an ihr vorbei, die allerdings kurz darauf den Bus wieder verließen. Noch vor Abfahrt des Busses entdeckte das Opfer, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet und die Geldbörse entwendet worden war. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.