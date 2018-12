Heidelberg. (ste) Am Montag startet die Tanzschule Nuzinger mit ihrem neuen "Tanzhaus" auf dem Landfried-Gelände - mit drei Sälen und einem kleinen Restaurant. Eigentlich wollte die Tanzschule diese neue Ära am Sonntag mit einem großen Tag der offenen Tür feiern. Doch während des Pressegesprächs am heutigen Donnerstag kam die schlechte Nachricht von der Feuerwehr: Die Veranstaltung kann nicht stattfinden. Grund ist die Brandschutzanlage. Die funktioniert zwar einwandfrei, es fehlt aber ein gezeichneter Plan der Abnahme - und der ist bis Sonntag nicht mehr zu beschaffen.

"Wir bedauern die Absage sehr, denn wir hätten den Heidelbergern gerne das Tanzhaus gezeigt", sagte Nuzinger-Geschäftsführer Ingo Schneckenberger. Die Enttäuschung ist jetzt natürlich groß, schließlich waren jetzt ganze Organisation des Tages - geplant waren unter anderem Schnupper-Workshops, Tanzvorführungen und eine große Verlosung - und die Werbung dafür umsonst. Die Tanzkurse ab Montag können aber wie geplant am neuen Standort im ehemaligen "Asporta"-Fitnessstudio stattfinden.