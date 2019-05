Heidelberg. (dns) Für die Studentinnen und Studenten der Universität geht der Wahlmarathon in der nächsten Woche gleich weiter: Nach der Urabstimmung über das Semesterticket sowie den Kommunal- und Europa-Wahlen stehen nun Wahlen für die Hochschulgremien an. Von Dienstag bis Donnerstag, 4. bis 6. Juni, wird die Zusammensetzung des Uni-Senates, der Fakultätsräte und des Studierendenrates (Stura) neu bestimmt.

Bei der Stura-Wahl treten dabei mit zehn Gruppierungen gleich drei mehr an als noch 2018 (siehe Hintergrund rechts). Sie konkurrieren jedoch nur um einen Bruchteil der Sitze in dem wichtigsten Gremium der Verfassten Studierendenschaft: Im aktuellen Stura wurden 20 der 70 Mitglieder über die uniweite Wahl bestimmt, ihre Zahl hängt von der Wahlbeteiligung ab. Sollte sie über den Rekordwert von 2018 steigen (16,8 Prozent), dürften die Listen auch mehr Vertreter entsenden. Über das jeweilige Programm der zehn Listen kann man sich unter anderem mit dem "Studi-O-mat" informieren. Das Online-Tool funktioniert genau wie der "Wahl-O-mat" und kann hier aufgerufen werden.

Die 50 Fachschaftsvertreter werden dagegen zum allergrößten Teil von den jeweiligen Fachschaften bestimmt, nur in vier Fächern werden sie in der nächsten Woche direkt gewählt. Dadurch, dass auch die Fachschaftsräte neu gewählt werden und alle Gremienwahlen in diesem Semester parallel stattfinden, können Studenten in der nächsten Woche bis zu fünf Mal abstimmen.

Dies machen sie in vier verschiedenen Wahllokalen in der ganzen Stadt - und einem in Mannheim: In der Altstadt stehen die Urnen im Foyer der Neuen Universität und sind an allen drei Tagen jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Im Neuenheimer Feld gibt es gleich zwei Wahllokale: Im Hörsaalzentrum Chemie, Im Neuenheimer Feld 252 (geöffnet von 9 bis 16 Uhr) und im Theoretikum, Im Neuenheimer Feld 306 (11 bis 16 Uhr). Im Campus Bergheim sind die Urnen ebenfalls von 11 bis 16 Uhr zugänglich. Die Studenten der Medizinischen Fakultät Mannheim können ihre Stimmen im dortigen Klinikum abgeben.