Heidelberg. (pol/mare) Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es zunächst in einem Bus zu einem Streit zwischen Flüchtlingen um einen Sitzplatz. Laut Polizeibericht artete dieser in einen Tumult aus.

Der Bus stand vor dem Ankunftszentrum für Flüchtlinge im Grasweg in Kirchheim, als es zum Zwist kam. Im Verlauf des Streits schlug ein 22-jähriger Algerier nach jetzigem Ermittlungsstand einem 25-jährigen Mann aus Guinea mit einem Rucksack gegen den Kopf.

Außerdem versprühte ein 21-jähriger Algerier Pfefferspray im Bus und schlug ebenfalls auf den 25-Jährigen Guinesen ein. Durch den Einsatz des Pfeffersprays und der Gewalttaten im Bus wurden nach derzeitigem Stand neun Erwachsene und ein Kind leicht verletzt.

Aufgrund des Sachverhalts entwickelte sich zunächst im Bus und dann vor diesem tumultartige Situationen zwischen den Flüchtlingen.

Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen waren insgesamt 19 Polizeibeamte inklusive drei Polizeihundeführer von Nöten. Es waren mehrere Krankenwägen und ein Notarzt im Einsatz, die sich hauptsächlich um die durch den Pfeffersprayeinsatz verletzten Personen kümmerten. Eine Person musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Auf die Gruppen konnte beruhigend eingewirkt werden, eine Verschärfung der Situation wurde abgewendet. Beamte der Polizeiwache im Ankunftszentrum Baden-Württemberg übernahmen die Sachbearbeitung.

Diese ermitteln nun unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten.