Heidelberg. (dpa/lsw) Der Heißhunger von zwei jungen Männern hat in Heidelberg zu einer Schlägerei mit zwei Verletzten geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer am frühen Sonntagmorgen in der Warteschlange vorgedrängelt. Das gefiel zwei bisher Unbekannten überhaupt nicht: Es kam zu einem Streit zwischen den vier Männern, der in einer Schlägerei vor dem Schnellrestaurant endete. Die unbekannten Angreifer flüchteten. Die beiden 21- und 23-Jährigen wurden mit Prellungen und Hautabschürfungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden unbekannten Männer sollen etwa 20 bis 22 Jahre alt sein. Einer der beiden ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug eine helle Jeans sowie eine Fliegerjacke mit Fellbesatz. Der andere soll etwa 1,95 Meter groß sein und eine blaue Steppjacke der Marke "Tommy Hilfiger" getragen haben.

Personen die Hinweise zu Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 06221/99-1700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.