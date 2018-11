Heidelberg. (pol/van) Eine fast 20-köpfige Großfamilie aus Rumänien hielt die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und Kräfte der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" am Donnerstag auf Trab.

Wie die Beamten berichten, soll es bereits am Morgen innerhalb der Personengruppe im Bereich des Hauptbahnhofs zu Pöbeleien und lautstarken Diskussionen gekommen sein. Ihnen wurden daraufhin Platzverweise erteilt.

Am Abend trafen die Familienmitglieder jedoch wieder im Umfeld des Bahnhofs erneut aufeinander, wo die Streitigkeiten fortgeführt wurden. Dabei soll es schließlich auch zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei nahm die beiden 16- und 18-jährigen mutmaßlichen Schläger wenig später an der Montpellierbrücke fest. Die beiden alkoholisierten Männer wurden zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht und in Gewahrsam genommen.

Eine weitere Person, die deswegen erbost war, wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Alle drei Männer wurden wieder auf freien Fuß entlassen, nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, so die Polizei.