Heidelberg. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag wurde in Bergheim ein 31-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der Mann überquerte gegen 14.30 Uhr an der Fußgängerampel in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Stadtbücherei trotz roter Ampel die Straße und wurde von einer Straßenbahn erfasst, die in Richtung Adenauerplatz unterwegs war. Der 31-Jährige wurde auf den Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seine Verletzungen ist nichts näheres bekannt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch der Straßenbahnverkehr war unterbrochen. Durch das Verkehrskommissariat Heidelberg wurde in dieser Zeit der Verkehr geregelt. Die Feuerwehr Heidelberg war an der Unfallstelle bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten eingesetzt.

Update: 2. Juli 2018, 17.20 Uhr