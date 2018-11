Heidelberg. (jola) Auf eine gefährliche Stolperfalle, gerade für ältere Menschen, machte RNZ-Leserin Isolde Lömcke die Redaktion Anfang September aufmerksam: Die Treppen zur Bushaltestelle "Friedrich-Ebert-Platz", wo der 33er Bus in Richtung Peterskirche fährt, waren mit vollkommen verrosteten Metallstreben versehen. Jetzt hat die Stadt reagiert und Trittflächen sowie Kantenschutz erneuert.

Eine Reaktion auf unsere Berichterstattung war die Erneuerung allerdings nicht, wie eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage erklärt: "Die Fußgängerunterführung zur Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Anlage wird - wie auch andere Unterführungen und Brücken - einer regelmäßigen Bauwerkskontrolle unterzogen." Und weiter: "An den beschädigten Treppenstufen wurden in den letzten Jahren lose Teile entfernt. Im Sommer 2018 hat das Tiefbauamt veranlasst, dass zur Verkehrssicherheit auf die Treppenstufen Riffelbleche montiert wurden. Anlass zur Beseitigung des Mangels waren die Bauwerkskontrollen."

Jetzt können gerade die älteren Menschen, die häufig den Bus nutzen und auf der Treppe besonders vorsichtig sein mussten, wieder entspannt zur Haltestelle kommen.