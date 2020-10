Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Stadt ist nicht mehr weit davon entfernt, zum Corona-Hotspot zu werden: Am Montag meldete das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,1 für das Stadtgebiet. Am Sonntag hatte die Stadt laut der Behörde sogar kurzzeitig die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Insgesamt gelten aktuell 84 Menschen als infiziert. Zwar gibt das Land die Inzidenz für Heidelberg nur mit 42,1 an, doch auch in dessen Statistik steigen die Zahlen seit einigen Tagen stetig.

Wenn das in dieser Woche so bleibt und Heidelberg die 50er-Marke dauerhaft reißt, wird die Stadtverwaltung weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Die Regelungen, auf die sich Bund und Länder vergangene Woche geeinigt haben, sehen für diesen Fall vor, dass in den sogenannten "Hotspots" ab 23 Uhr eine Sperrstunde für alle Restaurants und Kneipen in der Stadt gilt. "Da hätten wir dann gar keinen Ermessensspielraum. Das müssten wir beschließen", betont Stadtsprecher Achim Fischer gegenüber der RNZ. Zudem schreibt die Landesverordnung vor, dass in Hotspots ab einer bestimmten Uhrzeit kein Alkohol zum Mitnehmen verkauft werden darf. In der Nachbarstadt Mannheim greift diese Regelung etwa ab 22 Uhr.

Aktuell prüfe die Stadt diese Maßnahmen, um sie im Bedarfsfall zügig umsetzen zu können. "Die Stadt Heidelberg bereitet sich in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt darauf vor, dass im Laufe dieser Woche die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern überschritten wird", bestätigt die städtische Pressestelle. "Wenn es nicht so kommt, freuen wir uns natürlich alle. Aber wir müssen davon ausgehen", fügt Sprecher Fischer hinzu. Je nachdem, wie sich die Zahlen bis dahin entwickeln, könnte der städtische Krisenstab in seiner Sitzung am Mittwochvormittag die weiteren Einschränkungen beschließen. Dabei würden auch strengere Vorgaben für öffentliche Veranstaltungen auf der Tagesordnung stehen, so Fischer.

Seit Montag gelten in Heidelberg in einigen Bereichen bereits strengere Regelungen. Denn die "Allgemeinverordnung", mit der die Stadt vergangene Woche auf die steigenden Infektionszahlen reagiert hatte, wird in weiten Teilen durch die Corona-Verordnung des Landes übertroffen. Dadurch dürfen sich etwa nur noch zehn Personen privat treffen, und auch bei Hochschulveranstaltungen muss eine Maske getragen werden (siehe Seite "Südwest").

Das gilt seit Montag auch für Vorstellungen des Heidelberger Theaters. Wie dessen Sprecherin mitteilt, ist das jedoch die einzige Neuerung, die die verschärften Corona-Regeln für die Besucher mit sich bringt. Denn während die Verordnung des Landes öffentliche Events eigentlich auf maximal 100 Gäste begrenze, lasse sie Kulturveranstaltungen unter bestimmten Gesichtspunkten mit bis zu 500 Personen weiterhin zu: "Das Theater und Orchester Heidelberg erfüllt diese Vorgaben in sämtlichen Punkten", so die Sprecherin. Die Besucher müssten die Vorstellung jedoch auf festen Sitzplätzen verfolgen, durch die ein Mindestabstand von 1,5 Meter in alle Richtungen gewährleistet werde. Zudem werden die Kontaktdaten aller Gäste erfasst.

Update: Montag, 19. Oktober 2020, 20.10 Uhr