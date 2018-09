Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Sascha Zhu kann die Jamaika-Koalition nicht leiden. Aber nicht politisch, sondern semantisch. "Ich finde diese Bezeichnung respektlos", sagt der 34-Jährige. "Name und Nationalflagge des souveränen Karibikstaates sollten genauso respektiert werden wie die deutschen Hoheitssymbole!" Zhu kam als Sechsjähriger mit seinen Eltern aus China nach Deutschland. "Vielleicht ist es mir auch deshalb so wichtig, dass der Respekt gegenüber anderen Ländern gewahrt wird."

Hintergrund Hier die "9+5-Thesen" von Sascha Zhu im Wortlaut: "9 Thesen mit Inlandsbezug: 1. Schwarz-gelb-grün können gemeinsam regieren: Heidelberg repräsentiert Baden-Württemberg, das einzige Bundesland, in dem jede Farbe schon mal den Landeschef stellte (gelb 1952/53, grün ab 2011, restliche Zeit schwarz). Zudem repräsentiert Heidelberg das Rhein-Neckar-Dreiländereck [+] Lesen Sie mehr Hier die "9+5-Thesen" von Sascha Zhu im Wortlaut: "9 Thesen mit Inlandsbezug: 1. Schwarz-gelb-grün können gemeinsam regieren: Heidelberg repräsentiert Baden-Württemberg, das einzige Bundesland, in dem jede Farbe schon mal den Landeschef stellte (gelb 1952/53, grün ab 2011, restliche Zeit schwarz). Zudem repräsentiert Heidelberg das Rhein-Neckar-Dreiländereck Hessen (Landeschef schwarz), Baden-Württemberg (Landeschef grün), Rheinland-Pfalz (Landes-Vize gelb), also den Ort, wo die drei Farben zusammenkommen. 2. Schwarz-gelb-grün schließt gelegentliche zukünftige Bündnisse mit Rot nicht aus, aber solche mit anderen Farben schon: Im Stadtwappen ist Schwarz-gelb-grün dominierend, nur ein wenig Rot als Beiwerk am goldenen Löwen ist dabei, aber andere Farben nicht. 3. Wissenschaft, Forschung, Gesundheitswesen und Digitalisierung werden großgeschrieben: Heidelberg ist extrem weit vorne, teilweise Weltspitze, in diesen Bereichen, zudem liegt Heidelberg im Silicon Valley Europas. 4. Die jüngeren Generationen werden gestärkt, und die Schulen werden gestärkt: Heidelberg ist eine der jüngsten deutschen Städte, und Heidelberg ist der beste deutsche Schulstandort mit der geringsten Schulabbrecherquote. 5. Der Umweltschutz wird gestärkt: Heidelberg ist die Umwelthauptstadt Deutschlands. 6. Die Wirtschaft wird gestärkt, die Vollbeschäftigung wird angestrebt: Heidelberg hat eine der niedrigsten Jugendarbeitslosenquoten aller Großstädte in Europa und liegt im extrem wirtschaftsstarken Rhein-Neckar-Dreieck. 7. Die Migrationspolitik wird in geordnete Bahnen gebracht: Das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg gilt bundesweit als vorbildlich (Heidelberger Modell). 8. Die Belastung für Steuerzahler wird gesenkt: Konkrete Umsetzungsmodelle der Soli-Abschaffung wurden erstmals ausführlich in einem Rechtsgutachten des Heidelberger Professor Hanno Kube vom 30. Juni 2017 geprüft (Heidelberger Modell). 9. Deutschland soll erfolgreich, weltoffen und ein Land der Visionäre sein: Heidelberg ist bereits eine der erfolgreichsten, weltoffensten und bekanntesten Städte in Deutschland, der Geist von Heidelberg hat schon viele Visionäre inspiriert. 5 Thesen mit internationalem Bezug 1. Man geht einen Schritt auf Frankreich und auf Europa zu: Heidelberg liegt viel näher an Paris und viel näher an den Europa-Standorten Strasbourg, Brüssel und Luxembourg als Berlin. 2. Man geht einen Schritt auf Großbritannien zu (milderer Brexit?): Die britischen Royals William und Kate lieben Heidelberg, daher symbolisiert Heidelberg eine enge Verbundenheit mit den Briten. 3. Man geht einen Schritt auf die USA zu: Heidelberg war früherer Standort der US Army, hat somit eine enge Verbundenheit zu den USA. 4. Man geht einen Schritt auf China zu: Heidelberg hat den bundesweit ersten China-Tech-Tower und eine weltweit einzigartige China-Bibliothek, hat somit eine enge Verbundenheit zu China. 5. Man geht einen Schritt auf die ganze Welt zu und übernimmt eine Brückenbauer-Funktion: Die Weltoffenheit Heidelbergs und die Alte Brücke über den Neckar (einer der bekanntesten Brücken in Deutschland und auch ganz Europa) symbolisieren, dass Deutschland die Brücke der Freundschaft und Zusammenarbeit zu den anderen Ländern der Welt bauen möchte.

[-] Weniger anzeigen

Seit der Bundestagswahl bereitet ihm das alles großes Unbehagen. Aber weil er keiner ist, der lamentiert, sondern einer, der handelt, machte sich der junge Vater, der mit seiner Familie in Viernheim lebt, auf die Suche nach einem alternativen Namen: "Ich habe mir bestimmt 300 Stadtwappen angeschaut." Und siehe da, er wurde ganz in der Nähe fündig: "Heidelberg ist die einzige kreisfreie Großstadt und einzige Universitätsstadt in Deutschland, die so viel Schwarz-gelb-grün im Wappen hat."

Doch diese symbolische Nähe reichte dem promovierten Chemiker, der in der Rhein-Neckar-Region arbeitet, noch nicht. "Als Naturwissenschaftler habe ich die Angewohnheit, mich komplett in eine Sache reinzuknien." Also recherchierte er weiter - und stellte schnell fest: Es gibt viele Gründe, warum das erste schwarz-gelb-grüne Bündnis auf Bundesebene ganz unbedingt Heidelberg-Koalition oder Heidelberg-Bündnis genannt werden muss.

Er schrieb eine dreiseitige Abhandlung, die er "Denkanstoß" nannte. Der Titel: "Nomen est omen - Warum Jamaika besser Heidelberg heißen soll!" Zudem stellte er - angelehnt an Luthers 95 Thesen - "neun plus fünf Thesen" auf, die für Heidelberg als Namensgeber des Bündnisses sprechen. Unter den "neun Thesen mit Inlandsbezug" argumentiert Zhu etwa, dass die Heidelberg-Koalition "die Migrationspolitik in geordnete Bahnen bringen" könne. Das passe hervorragend, weil das Heidelberger Ankunftszentrum für Flüchtlinge schon jetzt bundesweit als Vorbild gelte. Zudem harmoniere auch die von den Unterhändlern der Koalitionäre diskutierte Abschaffung des Solidaritätszuschlags perfekt mit dem neuen Namen, denn: "Konkrete Umsetzungsmodelle der Soli-Abschaffung wurden erstmals ausführlich in einem Rechtsgutachten des Heidelberger Professors Hanno Kube vom 30. Juni 2017 geprüft." Beim Herstellen dieses Zusammenhangs half Zhu sein Jura-Studium in Frankfurt, das er neben seinem Job absolvierte und dieses Jahr abgeschlossen hat.

Doch auch außenpolitisch fand der 34-Jährige gute Argumente: Mit der Heidelberg-Koalition gehe man auf Frankreich und Europa zu ("Heidelberg liegt viel näher an Paris und den EU-Standorten Straßburg, Brüssel und Luxemburg als Berlin"), aber auch auf Großbritannien ("Die britischen Royals William und Kate lieben Heidelberg") und die USA ("Heidelberg war Standort der US-Army"). Und sogar für das Verhältnis zu China hat der neue Bündnisname laut Zhu Symbolkraft: "Heidelberg hat den bundesweit ersten China Tech Tower und eine weltweit einzigartige China-Bibliothek."

Wie ernst Zhu das alles meint? "Vollkommen", sagt er, ohne mit der Wimper zu zucken. Er hat seine Thesen schon an diverse Medien geschickt, die ja seinen Namensvorschlag aufgreifen müssten, damit er im öffentlichen Bewusstsein eine Chance hätte. Auch an Ministerpräsident Kretschmann und an Heidelbergs Oberbürgermeister Würzner hat er geschrieben. Und eine Online-Petition beim Deutschen Bundestag will er auch noch einreichen.

Zhu ist Optimist: "Ich bin zu 90 Prozent überzeugt, dass mein Vorschlag aufgegriffen wird." Und er geht noch weiter: "Vielleicht wird der Geist von Heidelberg den trägen Politik-Alltag Berlins beflügeln und den Koalitionsgesprächen neue Impulse verleihen." Den Koalitionsvertrag könne man ja dann in Heidelberg unterzeichnen.