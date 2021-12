Heidelberg. (shy) Der Expertenrat der Bundesregierung hat davor gewarnt, dass durch die größere Übertragbarkeit der Omikron-Variante sehr viele Menschen gleichzeitig erkranken könnten oder in Quarantäne müssten und deshalb Versorgungsengpässe drohen. Besonders besorgniserregend wäre das in der sogenannten kritischen Infrastruktur – also etwa bei der Wasser- und Stromversorgung, bei der Feuerwehr oder beim Winterdienst.

Die Stadtwerke Heidelberg teilten auf RNZ-Nachfrage mit, dass sie als Unternehmen der kritischen Infrastruktur darauf vorbereitet seien, in Krisenszenarien einsatzfähig zu bleiben. Um die Versorgung zu gewährleisten, würden unter anderem Schicht- und Notfallpläne gelten. Außerdem sei der Betriebsalltag so angepasst worden, dass Mitarbeiter untereinander Kontakte reduziert hätten. Zusätzlich gebe es umfangreiche Test- und Impfangebote und eine eigens eingerichtete Task Force Corona.

Ähnlich sieht es bei der Stadt aus. "Die Bestandteile der kritischen Infrastruktur sind grundsätzlich darauf vorbereitet, in allen möglichen Krisenlagen einsatzfähig zu bleiben", teilte ein Sprecher auf RNZ-Nachfrage mit. Bei der Berufsfeuerwehr und Abfallwirtschaft sowie dem Winterdienst werde dies unter anderem über detaillierte Schicht- und Notfallpläne sowie Testangebote gewährleistet.