Von Thomas Seiler

Heidelberg-Boxberg/-Emmertsgrund. Fast zeitgleich beschäftigten sich die Stadtteilvereine der beiden Bergstadtteile mit einem Thema, das gerade auf dem Boxberg bei dem Ehrenvorsitzenden, CDU-Altstadtrat Ernst Schwemmer, auf vehementen Widerstand stieß. Es ging darum, die Vorstandschaft zu ermächtigen, gegenseitige Gespräche mit dem Ziel aufzunehmen, dass die Mitglieder beider Vereinigungen irgendwann in einen zu gründenden "Bergstadtteilverein" eintreten, wie momentan der Arbeitstitel heißt. Stimmen die Mitglieder zu, werden die beiden Ursprungsvereine stillgelegt und lösen sich dann auf.

Ein "neuer Verein, ein neues Team und eine neue Basis", warb der Chef des Boxberger Stadtteilvereins, Ingo Smolka, bei der Jahreshauptversammlung für ein dringend notwendiges Umdenken. Denn sowohl er als auch seine Stellvertreterin Renate Deutschmann gehen aufgrund der mangelnden Unterstützung und der damit verbundenen Arbeitsüberlastung auf dem Zahnfleisch. "Wir versuchen zu retten, was noch zu retten ist", betonte er, zumal er im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Er wolle natürlich weiterhin mithelfen und zählt im Prinzip mit zu dem Mini-Helferstab, dem neben seiner Stellvertreterin auch sein Stellvertreter Andreas Herth, Schriftführer Georg Schmitz und Kassenwart Erhan Sönmez angehören. "Der weitere Kreis, der uns sporadisch unter die Arme greift, lässt sich an einer Hand abzählen", beklagte sich Smolka. Immerhin besitzt der von ihm geführte Stadtteilverein noch 117 Mitglieder, allerdings mit einem Durchschnittsalter von 71 Jahren.

"Wir haben immense Nachwuchsschwierigkeiten und keiner hilft mehr mit und will Verantwortung übernehmen", blies Smolkas Stellvertreterin Deutschmann ins gleiche Horn. Deshalb gebe es schon seit Jahren gemeinsame Aktivitäten mit dem Stadtteilverein Emmertsgrund, beispielsweise der Erlebnistag rund um die Waldparkschule oder das Frühjahrskonzert, auch der Seniorenherbst und der Weihnachtsmarkt auf dem Emmertsgrund.

"Die gegenseitige Hilfe tut auch uns gut", erklärte die neu gewählte Stadtteilvereinsvorsitzende vom Emmertsgrund, Sigrid Kirsch, der RNZ. Immerhin könne man in der 125 Mitglieder starken Vereinigung auf einen deutlich größeren Helferkreis bauen und auch das Durchschnittsalter liege unter dem des Boxberger Vereins. In ihrer Jahreshauptversammlung gab es zu dem Vorstoß, "Gespräche mit dem Boxberg" aufzunehmen, bei der Mitgliederabstimmung keine Gegenstimme. Auf dem Boxberg wetterte der Ernst Schwemmer gegen dieses Ansinnen. Er gehörte zu den drei Mitgliedern, die das Plazet ablehnten. Gerade das Beispiel der Weststadt zeigt aus seiner Sicht, dass sich die Aufspaltung in einen Südstadt-Verein gelohnt habe. Lobende Worte fand der langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Stadtteilvereine auch für die Gründung eines Vereins in der Bahnstadt. "Mit mir gibt es weder einen Zusammenschluss noch eine neue Verbindung", versagte er später dem Vorschlag aus der Vorstandsetage seine Stimme.