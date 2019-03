Von Micha Hörnle

Heidelberg. Möglicherweise wird ein Raum der Stadthalle nach der Medizinfirma Octapharma benannt. Denn bei der Finanzierung der Sanierung hat sich etwas verändert: Der Mäzen Wolfgang Marguerre bleibt der mit Abstand größte Spender, allerdings steigt nun auch sein Unternehmen Octapharma in den Umbau zu einem Kultur- und Konzerthaus mit ein: Wie aus einer Informationsvorlage zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend hervorgeht, wurde bereits am 28. Dezember 2018 mit der Marguerre-Firma ein Sponsoring-Vertrag über zehn Millionen Euro abgeschlossen.

Damit diese Geldgabe bei der Steuer geltend gemacht werden kann, muss es auch gewisse Gegenleistungen geben. In der Informationsvorlage heißt es: "Wie mit jedem Sponsoring-Vertrag sind auch hier gewisse Pflichten für den Sponsoring-Empfänger verbunden, wie zum Beispiel die Namensgebung für den ,Großen Saal’ als ,Octapharma-Saal’ oder ein Belegungsrecht von maximal fünf Tagen im Jahr für eigene Veranstaltungen und wissenschaftliche Kongresse."

Die Stadträte erkannten die Brisanz dieser Sätze und sorgten dafür, dass am Mittwochabend dieser Tagesordnungspunkt nichtöffentlich behandelt wurde: "Es gab Kritik, und es waren viele Fragen offen", berichtet Wolfgang Lachenauer ("Die Heidelberger"). So stieß manchen Räten bitter auf, dass erst eine Großspende des Privatmanns Marguerre angekündigt worden und nun auf einmal seine Firma ins Spiel gekommen sei, die auch noch Ansprüche stellt. Lachenauer: "Das ist im Grunde eine ganz andere Geschäftsgrundlage."

Allerdings, so Lachenauer, wurde an diesem Abend fraktionsübergreifend ernsthaft diskutiert, denn man war sich durchaus bewusst, dass man für den Umbau der Stadthalle zwingend auf diese Gelder angewiesen ist. "Das war für uns eine blöde Situation, aber auch für den OB und Marguerre", sagt Lachenauer, der an sich kein Freund des Stadthallenumbaus ist. "Aber jetzt müssen wir Schaden von der Stadt abwenden, die Planungen sind zu weit vorangeschritten."

Daher soll nun OB Würzner mit Marguerre und den Räten ausloten, welcher Weg gangbar ist. Wie Würzner am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage erklärte, wolle er Marguerre anbieten, einen der kleineren oberen Säle nach Octapharma zu benennen. Allerdings, so zeigt ein Blick in die Stadthallengeschichte seit 1903, haben die alle schon historisch verbürgte Namen, während der Große Saal anfangs Konzert- oder Festsaal hieß. Da böte sich am ehesten das Foyer an, das immer namenlos war. Lachenauer findet solche Ideen nicht verkehrt: "Ich glaube, da gibt es eine Lösung."

Stadtsprecher Achim Fischer sagt: "Wir sind sehr dankbar für die private Unterstützung bei der Sanierung der Stadthalle. Und es ist sehr üblich, dass man dieses Engagement dokumentiert." Thorsten Schmidt, der Intendant des Musikfestivals "Heidelberger Frühling", bestätigt, dass es mittlerweile fast normal ist, Foyers, aber gelegentlich auch Räume nach Mäzenen oder Firmen zu benennen: "In der Elbphilharmonie gibt es das Kühne-Foyer und die Kühne Sky Lounge, sogar im altehrwürdigen Musikverein in Wien wurde ein Saal nach dem Autozulieferer Magna benannt." In Mannheim heißt gleich der gesamte Neubau der Kunsthalle nach dem Hauptspender Hans-Werner Hector.